"Królowa przetrwania" to nowy program stacji TVN 7, w którym 12 celebrytek skonfrontuje się z dziką naturą oraz brakiem telefonów. Udział w show wzięła m.in. Edyta Folwarska, dziennikarka telewizyjna oraz autorka znanych powieści erotycznych. Kobieta zdradziła, że na planie nawiązała nowe znajomości, a jedną z jej programowych koleżanek została Natalia Janoszek. Autorka książek opowiedziała o ich bliskiej relacji, która zaczęła się w dżungli. Więcej zdjęć Edyty Folwarskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka o aferze z Janoszek. "Chyba sama sobie na to zapracowała"

Edyta Folwarska ciepło o Natalii Janoszek

W ostatnim wywiadzie Folwarska opowiedziała o tym, jak spędzała czas z Natalią Janoszek na planie programu "Królowa przetrwania". Zdradziła, że chętnie zaangażowałaby ją do swojego nowego projektu. - Natalię poznałam podczas pobytu w dżungli. To bardzo mądra, miła i lojalna dziewczyna. Polubiłyśmy się. W programie dużo rozmawiałyśmy o życiu, o pracy. Z przyjemnością obsadziłabym ją w jakimś swoim filmie - wyznała dla portalu ShowNews. Później opowiedziała o pewnym szczególe, który świadczy o tym, że mocno się do siebie zbliżyły z Janoszek. - Polubiłyśmy się na tyle, że raz nawet spałyśmy w jedynym łóżku. To było dla nas bardzo zabawne, ale świadczy o tym, że naprawdę się polubiłyśmy - dodała w wywiadzie.

Edyta Folwarska o hejcie na Natalię Janoszek

Jakiś czas temu Krzysztof Stanowski wziął pod lupę karierę Natalii Janoszek. Dziennikarz zarzucił jej manipulacje i kłamstwa na temat występów w filmach i popularności w Indiach. Po publikacji materiału w sieci pojawiły się nieprzychylne komentarze o rzekomej gwieździe Bollywood. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać jej nowa koleżanka, Edyta Folwarska. - Patrzę na to wszystko i jest mi naprawdę przykro. Uważam, że Natalia na to nie zasłużyła. To naprawdę dobra dziewczyna o wielkim sercu, która nikomu nie zrobiła krzywdy - powiedziała portalowi ShowNews. ZOBACZ TEŻ: Stanowski bez litości dla nowego projektu Janoszek. "Skoro nie spłonęła ze wstydu do tej pory..."

Natalia Janoszek w programie 'Taniec z gwiazdami' Fot. KAPiF.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!