We wtorek 26 grudnia ponownie zaczęła nadawać TVP3. Na razie zdecydowano się na transmisję wcześniej nagranych programów (np. koncertu kolęd) czy programów religijnych. Co z programami informacyjnymi z regionów?

TVP3 po tygodniu wznowiła nadawanie

Do tej pory TVP3 specjalizowało się w informacjach regionalnych. Kanał wyłączono razem z TVP Info, w ubiegłą środę. To efekt gwałtownych zmian w mediach publicznych, jakie zaplanował rząd Donalda Tuska. Przed świętami odwołano dotychczasowe zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz prezesów tych spółek. Na ich miejsce minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe Rady Nadzorcze, które z kolei wyłoniły nowe prezesury. Zaledwie godzinę po tych politycznych zmianach rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w samej Telewizji Polskiej.

W środę po godzinie 11 przestał nadawać kanał TVP Info - główna tuba propagandowa poprzedniego rządu. Ten sam los spotkał TVP3. W środę pierwszy raz od lat nie pokazano też głównego programu informacyjnego TVP - "Wiadomości". Wrócił on dopiero następnego dnia pod zupełnie zmienioną nazwą i kadrą.

Brak TVP3 oznaczał brak regionalnych wiadomości dla poszczególnych województw. Zaniepokojeni byli również duchowni - to na tym kanale transmitowano również religijne codzienne modły. W drugi dzień świąt TVP3 wróciła jednak do nadawania - co prawda wciąż nie ruszyły aktualne wiadomości regionalne, ale już tzw. Koronka do miłosierdzia bożego trafiła na antenę punktualnie o godzinie 15:00.

PiS protestuje przeciwko zmianom w mediach publicznych

Zmiany w mediach publicznych były zapowiadane jeszcze przed wyborami. Powszechne wątpliwości budzi sposób ich przeprowadzenia - rząd Donalda Tuska działa na granicy prawa, na co zwraca uwagę nie tylko opozycja w postaci PiS (tu wprost mówi się, że zmiany są niekonstytucyjne), ale również niezależnie instytucje europejskie (Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy). Zagraniczne media piszą o upolitycznieniu Telewizji, Radia oraz PAP pod rządami PiS i wskazują na konieczność przeprowadzenia zmian, nawołują jednak do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa przy ich dokonywaniu.

Zmiany w mediach finansowanych przez obywateli są jednak konieczne. To za rządów PiS Polska spadła na łeb na szyję w międzynarodowym rankingu wolności prasy. TVP i TVP Info stały się tubą wyłącznie jednej partii, co zostało wielokrotnie policzone (czas ekranowy polityków PiS był co najmniej dwukrotnie większy niż polityków innych partii). Do historii polskich mediów przejdą "paski grozy" z TVP Info oraz "Wiadomości" oraz materiał z głównego programu informacyjnego w środku kampanii prezydenckiej, wychwalający urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Symbolem stała się również rozmowa Danuty Holeckiej z prezydentem, w której pytała go wprost: "Co zrobić, żeby to PAN wygrał?".

Politycy PiS i niektórzy byli dziennikarze stacji protestują od zeszłej środy w budynkach TVP i PAP. Nieliczni spędzili tam też święta.

