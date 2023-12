Pawła Olejnika mieliśmy okazję poznać w trakcie szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W dniu ślubu mężczyzna poznał programową żonę Klaudię oraz jej kuzynkę Katarzynę. Choć uczestnik robił, co mógł, by jego programowe małżeństwo przetrwało, to żona nie była zbyt otwarta na budowanie z nim relacji. Związek zakończył się więc rozwodem, ale Paweł odnalazł szczęście w miłości. Mężczyzna nawiązał bowiem kontakt z kuzynką żony. Z czasem między tą dwójką narodziło się płomienne uczucie. W 2022 roku Paweł oświadczył się ukochanej, a już rok później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Jak im się żyje dziś? Jakiś czas temu Paweł usunął się w cień i przestał udzielać się w sieci. Wygląda jednak na to, że właśnie postanowił wrócić. Dodał nowe zdjęcie z żoną.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna bezlitosna dla Macieja. Sarkastycznie nawiązała do Marty

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł zniknął z sieci. Nagle wrócił. Wstawił uroczy kadr

Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" aktywnie działał w mediach społecznościowych. Na Instagramie jego poczynania śledziło 55 tysięcy użytkowników. Kilka miesięcy temu mężczyzna postanowił się wycofać i przestał publikować nowe treści. Wszystko wskazuje na to, że z okazji świąt Bożego Narodzenia postanowił zrobić mały wyjątek. Właśnie zamieścił nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć go w objęciach żony. Para pozuje na tle rozświetlonej choinki, uśmiechając się od ucha do ucha. "Nasze pierwsze święta jako państwo Olejnik. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze, zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym" - napisał pod postem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci oniemieli z zachwytu. Sypią komplementami, jak z rękawa

Dodane zdjęcie spotkało się z dużą przychylnością od internautów. Pod opublikowaną fotografią niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Internauci odwzajemnili życzenia. Prz okazji nie szczędzili miłych słów. Posypały się same komplementy. "Wszystkiego dobrego dla was" - napisała jedna z internautek". "Dużo zdrowia i miłości!" - dodała kolejna. "Super się na was patrzy" - skwitowała następna.

