Widzowie zirytowani na TVP. "Rolnik szuka żony" wystartował z opóźnieniem

Przez lata emisji program matrymonialny "Rolnik szuka żony" zgromadził wokół siebie rzeszę widzów. Ci z wielkim zaciekawieniem śledzą losy uczestników nie tylko w trakcie trwania programu, ale i po zakończeniu sezonu. Trzeba przyznać, że miniona jubileuszowa edycja należała do jednej z najbardziej emocjonujących. Gdyby jednak ktoś czuł się nienasycony, to Telewizja Polska, jak co roku zdecydowała się na wyemitowanie odcinka specjalnego podczas świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu widzowie mogli zobaczyć, co słychać u ich ulubionych par. Nie obyło się jednak bez przykrej niespodzianki. Odcinek trafił do emisji z opóźnieniem. To rozsierdziło widzów. W sieci wylała się lawina negatywnych komentarzy.

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". TVP wyemitowało odcinek z opóźnieniem. Widzowie nie kryli wściekłości

Choć świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony" przyniósł wiele pozytywnych zaskoczeń, to początkowo widzowie nie mieli powodów do radości. Emisja epizodu była zaplanowana na godzinę 20:20. Jednak gdy fani randkowego show zaczęli tłumnie gromadzić się przed telewizorami, ich oczom nie ukazał się długo wyczekiwany odcinek, a niekończące się reklamy. W mediach społecznościowych programu wylała się fala frustracji. "Zaczynamy już o 20:20. Powoli zapraszamy przed telewizory!" - napisano pod postem przypominającym o emisji. "Na razie jeszcze kolędy śpiewają" - napisała jedna z internautek. "Czy na pewno? Bo śpiewają" - podchwyciła kolejna. "Już czekam" - dodała następna. "Oczywiście blok reklamowy musi być" - stwierdziła jeszcze jedna. Finalnie świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" wystartował z kilkominutowym opóźnieniem.

"Rolnik szuka żony". Świąteczny odcinek był bogaty w niespodzianki

W odcinku specjalnym dowiedzieliśmy się, jak dalej potoczyły się losy uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak się okazuje, u niektórych sporo się zmieniło. Anna i Jakub, którzy wystąpili w dziesiątej edycji show, niedawno przekazali informację o zaręczynach, tymczasem w świątecznym odcinku wyszło na jaw, że para oczekuje narodzin dziecka. Z kolei, Klaudia i Valentyn, którzy poznali się na planie dziewiątego sezonu programu w świątecznym odcinku wyznali prowadzącej Marcie Manowskiej, że ich relacja weszła na kolejny etap. Mało tego była uczestniczka zdradziła, że oświadczyny były niezwykle romantycznie i niespodziewane. Mimo to, na ślub przyjdzie nam jednak trochę poczekać, bowiem para nie zamierza się śpieszyć. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

