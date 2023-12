"Rolnik szuka żony" odmienił życie wielu osób. W ostatnim świątecznym odcinku Marta Manowska odwiedziła trzy rodziny: Małgosię i Pawła, Martę i Pawła oraz Asię i Kamila. Spotkała się również z Klaudią i Valentynem oraz Anią i Jakubem. Ci ostatni wzięli udział w ostatniej edycji. W wigilię ogłosili, że się zaręczyli, a dzień później na antenie TVP podzielili się radosną nowiną. Narzeczeni oczekują narodzin dziecka. Zmiany zaszły nie tylko u nich. Także Klaudia i Valentyn zdecydowali się na poważny krok.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn się zaręczyli. "Formalność"

Klaudia i Valentyn wyznali Marcie Manowskiej, że się zaręczyli. Para przyznała, że to była formalność - już od jakiegoś czasu czuła, że między nimi jest coś poważnego. Wszystko jest jednak wciąż dosyć świeże, wobec czego jeszcze nie myślą o kolejnych etapie. Jak przyznali, na to również przyjdzie czas. Uczestniczka przyznała, że oświadczyny były niezwykle romantyczne i niespodziewane. Valentyn przygotował w sypialni romantyczną scenerię, kiedy Klaudia któregoś dnia poszła do łazienki.

'Rolnik szuka żony'. Klaudia i Valentyn się zaręczyli. 'Formalność' 'Rolnik szuka żony'. Klaudia i Valentyn się zaręczyli. 'Formalność', fot. VOD TVP

"Rolnik szuka żony". Ania i Jakub spodziewają się dziecka. Zdradzili, kiedy przyjdzie na świat

Zaręczyny Klaudii i Valentyna to nie jedyna bomba, która spadła w świątecznym odcinku. Jedną z najważniejszych informacji przekazali także Ania i Jakub, informując, że spodziewają się dziecka. Potomek pary ma przyjść na świat już na wiosnę 2024 roku. Uczestniczka przyznała, że w ciąży czuje się bardzo dobrze. Obecnie planują remont w domu, aby przygotować się na nadejście malucha. Para nie zdradziła płci, ale Kuba wyznał, że marzy o synu. Dla wiernych widzów show informacja o ciąży Ani nie jest zaskoczeniem - fani programu spekulowali na forach, że uczestniczka może spodziewać się dziecka.

