'Rolnik szuka żony'. I wszystko jasne. Jedna z par spodziewa się dziecka

Jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" przeszła do historii. Trzeba przyznać, że finał należał do bardzo emocjonujących. Dla tych, którzy poczuli niedosyt, Telewizja Polska przygotowała specjalny świąteczny odcinek z uwielbianymi uczestnikami. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak do świąt Bożego Narodzenia szykują się wybrane pary. Marta Manowska w tym roku odwiedziła: Anię i Kubę z dziesiątego sezonu, Pawła Bodziannego i Martę Paszkin z siódmej edycji, Małgorzatę i Pawła Borysewiczów z czwartej edycji, Joannę i Kamila z ósmego sezonu, a także Klaudię i Valentyna z dziewiątego sezonu.

"Rolnik szuka żony". Ania i Jakub ogłosili radosną nowinę. Widzowie mieli rację

Jedną z najważniejszych informacji świątecznego odcinka przekazali Ania i Jakub, którzy przyznali, że spodziewają się dziecka. Potomek pary ma przyjść na świat na wiosnę 2024 roku. Uczestniczka przyznała, że w ciąży czuje się bardzo dobrze. Obecnie planują remont w domu, aby przygotować się na nadejście malucha. Para nie zdradziła płci, ale Kuba wyznał, że marzy o synu. Dla wiernych widzów show informacja o ciąży Ani nie jest zaskoczeniem - fani programu spekulowali na forach, że uczestniczka może spodziewać się dziecka.

'Rolnik szuka żony'. Ania i Jakub spodziewają się dziecka 'Rolnik szuka żony'. Ania i Jakub spodziewają się dziecka, fot. VOD TVP

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska odwiedziła wybrane pary w świątecznym odcinku

A co słychać u reszty uczestników? Klaudia i Valentyn wyznali, że powoli także planują powiększyć rodzinę. Oboje przyznali jednak, że mieli obawy przed wspólnym zamieszkaniem. Jak się jednak okazało - niepotrzebnie. Paweł Bodzianny ocenił z kolei, że ojcostwo bardzo go zmieniło i spełnia się w nowej roli. Wspólnie z Martą Paszkin oprowadzili widzów po świeżo wyremontowanym domu. Joanna i Kamil opowiedzieli o ślubie. Uczestniczka zdradziła, że tuż przed uroczystością zorientowała się, że... nie przećwiczyli pierwszego tańca. Małgorzata i Paweł z czwartej edycji niezmiennie mają się świetnie. Pochwalili się, w jaki sposób planują powiększyć gospodarstwo.

'Rolnik szuka żony'. Małgorzata, Paweł i Marta podczas odcinka świątecznego 'Rolnik szuka żony'. Małgorzata, Paweł i Marta podczas odcinka świątecznego, fot. VOD. TVP

