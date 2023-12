"Rolnik szuka żony". Uczestniczka urodziła dziecko. Nie chwaliła się w mediach, że jest w ciąży

Wioleta Boćwińska brała udział w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Nie znalazła tam jednak szczęścia, bo została odrzucona przez Adriana Borkowicza, który wybrał jej konkurentkę - Ilonę Kurzeję. Mimo tego Boćwińska po zakończeniu zdjęć do matrymonialnego show nie poddała się i ostatecznie znalazła miłość u boku innego mężczyzny. Z jej Instagrama wynika, że dziś jest już nie tylko szczęśliwą mężatką, ale i matką dwójki dzieci. Pod najnowszym zdjęciem posypały się same gratulacje.

Zobacz wideo Marta Manowska o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Nie pójdzie na każdy

"Rolnik szuka żony". Wioleta Boćwińska urodziła drugie dziecko

"Wesołych, radosnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób" - napisała Wioleta. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" dodała zdjęcie z mężem, prawie trzyletnim synem Mateuszem oraz... noworodkiem. Boćwińska nie informowała wcześniej w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka, ale dla widzów programu fotografia jest jasnym komunikatem, że jej rodzina niedawno się powiększyła. Pod wpisem czytamy liczne gratulacje od obserwatorów. Więcej zdjęć Wiolety z "Rolnik szuka żony" i jej partnera znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Rolnik szuka żony". Wioleta Boćwińska znalazła miłość już po programie

Choć uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości w programie, postanowiła się nie poddawać. Przypominamy, że w programie Adrian Borkowicz nie odwzajemnił uczucia Wiolety i ostatecznie wybrał drugą kobietę - Ilonę. Szybko się jednak okazało, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Boćwińska, jak sama przyznawała w programie, marzyła o tym, by spotkać mężczyznę, z którym stworzy parę do końca swoich dni. Wszystko wskazuje na to, że pielęgniarka jest na dobrej drodze, by to pragnienie spełnić. Na jej Instagramie znajdziemy mnóstwo zdjęć z partnerem, na których jest uśmiechnięta od ucha do ucha.

