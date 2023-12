Świąteczne wydanie TVN24. Prezenter zaliczył wpadkę i nie mógł opanować śmiechu

Boże Narodzenie to czas odpoczynku, regeneracji i spędzania wolnego czasu z rodziną (przy okazji zajadania się przepysznym sernikiem/makowcem - niepotrzebne skreślić). Są jednak zawody, w których z założenia ktoś ten dyżur mieć musi i pracuje się bez znaczenia, czy jest to piątek, sobota, niedziela, Boże Narodzenie, Sylwester czy Wielkanoc. Należą do nich np. dziennikarze, piosenkarze, lekarze. Tak po prostu jest i już.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przygotowuje się już do Świąt. Co ma gotowe?

Wpadka w TVN24. Prezenter i jego salwy śmiechu

Świąt nie mają (albo inaczej: mają, ale w ograniczonym tego słowa znaczeniu) pracownicy mediów. Co nie oznacza, że w tak szczególny czas, jakim są święta Bożego Narodzenia, nie zdarzy się komuś choć przez chwilę pomarzyć o pysznym, puszystym serniczku. Tak też musiało się zadziać podczas świątecznego, bożonarodzeniowego wydania TVN24. Prezenter Krzysztof Górlicki podczas zapowiedzi jednego z materiałów pomylił nazwisko jednej z aktorek. - Magdalena Różyczka [powinno być Różczka - red.] co roku udowadnia, że ma wielkie serce przepełnione chęcią do pomagania. Tym razem gwiazda zaprosiła swoich przyjaciół, żeby wspólnie promować wyjątkową inicjatywę - charytatywny kalendarz fundacji rodzin adopcyjnych. O szczegółach akcji aktorka opowiadała we "Wstajesz i wiesz" - powiedział. Jakby tego było mało, komuś w reżyserce się przysnęło i zamiast materiału o artystce wypuszczono... materiał z językoznawczynią. Więcej zdjęć Magdaleny Różdżki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Chciałabym, żebyśmy nie mówili, że z godki robimy język śląski - usłyszeliśmy w nagraniu.

Szybka reakcja z reżyserki. Materiał zdjęty

Prezenter, wyraźnie rozbawiony sytuacją, nie mógł opanować śmiechu. Nie ma się co dziwić, w końcu nikt nie wie, jaką informację ktoś mu przekazał przez tzw. ucho z reżyserki. Osoby z produkcji szybko zareagowały na wpadkę i wyłączyły nagranie.

Kilka pomyłek się wdarło. Oczywiście o Magdalenę Różczkę chodzi, oczywiście. Będziemy wracać do tego tematu na antenie TVN24 - zapewnił prezenter, wyraźnie rozbawiony.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!

Wigilijne wydanie TVN24. Prezenter zaliczył wpadkę i nie mógł opanować śmiechu Krzysztof Górlicki nie mógł opanować śmiechu fot. player screen tvn24