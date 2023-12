"Kevin sam w domu" to film, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Oglądanie produkcji podczas świąt stało się polską tradycją. W nadchodzącym czasie Kevin McCallister po raz kolejny zagości w naszych telewizorach i samotnie przechytrzy włamywaczy. Fani chłopca, który zostaje sam w domu na święta, zastanawiali się, jak bogata jest rodzina McCallisterów. Nie da się ukryć, że filmowa familia może pochwalić się ogromną posiadłością. Dodatkowo wszyscy wyjeżdżają na kosztowane wakacje za granicą w okresie świąt. Jakim majątkiem mogą się pochwalić? Dziennikarze z USA przychodzą z odpowiedzią.

Zobacz wideo Ciekawostki na temat filmu "Kevin sam w domu". Co to za święta bez niego?

Rodzina Kevina z filmu "Kevin sam w domu" była bogata? Dziennikarze postanowili wyliczyć majątek McCallisterów

Fani "Kevina samego w domu" od dawna rozmyślają, jaki jest majątek rodziny, która występuje w filmie. Zastanawiają się również, dlaczego złodzieje wybrali akurat ich dom. Na te pytania postanowili odpowiedzieć dziennikarze z "The New York Times". Pomogli im ekonomiści oraz osoby związane z filmem. Warto przypomnieć, że w konwersacji między włamywaczami na początku formatu pada hasło, że w posiadłości McCallisterów znajduje się dużo biżuterii i papierów wartościowych. Dziennikarze wskazali, że to właśnie dom określa majątek familii Kevina. Okazało się, że budynek znajduje się na przedmieściach Chicago w miejscowości Winnetka. Jest to jedna z najdroższych miejscówek w całych Stanach Zjednoczonych! Jak podał portal Zillow, posiadłość McCallisterów w 2022 roku kosztowałaby około dwa i pół miliona dolarów, czyli niecałe dziesięć milionów złotych! Według obliczeń redaktorów zagranicznego serwisu, aby rodzina z filmu "Kevin sam w domu" mogła utrzymać swoją willę, musiała generować przychód o wartości 730 tysięcy dolarów rocznie. Więcej zdjęć kadrów z filmu "Kevin sam w domu" znajdziecie w galerii na górze strony.

Kadr z filmu "Kevin sam w domu" Screen z You Tube.com

Czym zajmowali się rodzice Kevina z filmu "Kevin sam w domu?"

Kolejnym sekretem, na który fani próbują znaleźć odpowiedź, jest praca rodziców Kevina. Widzowie wielokrotnie próbowali ocenić, czym mogą się zajmować. Najpopularniejszą teorią jest to, że mama głównego bohatera jest projektantką mody. Wszystko przez manekiny, które pojawiają się w kilku scenach. Kevin używa ich, aby oszukać włamywaczy. Co z tatą chłopca? Teoria fanów może was zaskoczyć. Niektórzy fani z Reddita są przekonani, że McCallister jest powiązany z... mafią. Chcecie poznać więcej domysłów na ten temat? Przeczytacie o nich TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Kevin sam w domu". Rodzina McCallisterów była bogata? Dziennikarze z USA obliczyli jej majątek

'Kevin sam w domu' Kadr z filmu 'Kevin sam w domu' (1992) 20th Century Fox