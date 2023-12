"19:30" z nową prowadzącą. Jak wypadła debiutująca Joanna Dunikowska-Paź?

Od kilku dni w Telewizji Polskiej trwa prawdziwa rewolucja. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wprowadził zmiany w TVP. Nowa rada nadzorcza oraz część nowego personelu spotkała się z mieszanymi odczuciami ze strony odbiorców. Pojawili się zwolennicy, którzy uznali, że była to dobra decyzja oraz przeciwnicy, który protestują pod siedzibą Telewizji Polskiej. W czwartek 21 grudnia widzowie zobaczyli nowy program informacyjny o nazwie "19:30". Póki co, format odnosi sukces. Za nami trzecia odsłona.

