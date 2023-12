"Rolnik szuka żony". Sara podzieliła się radosną nowiną. Spodziewa się dziecka!

Sara Szewczyk była uczestniczką czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta została wybranką Karola, który nie cieszył się zbyt dobrą opinią wśród widzów. Ostatecznie związek pary nie przetrwał. Sara znalazła swoje szczęście poza kamerami. W 2021 celebrytka poślubiła Dawida Zagulaka. Chwilę później ogłosiła ciążę. W 2022 roku została mamą synka Igorka. "Czas oczekiwania na dziecko to czas radości i niepokoju. To chwile uśmiechu i łez. Teraz kiedy jesteśmy już razem wiem, co naprawdę znaczy miłość" - pisała na Instagramie. Jak się okazuje, rodzina uczestniczki show ma nowe powody do radości. Sara podzieliła się z obserwatorami ważną nowiną.

Sara Szewczyk z programu "Rolnik szuka żony" jest w ciąży

Sara Szewczyk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie synka, a teraz podzieliła się z obserwatorami bardzo wyjątkowym postem. Ogłosiła, że razem z mężem spodziewają się drugiego dziecka. Na zamieszczonej fotografii widzimy uczestniczkę show z jej ukochanym, który trzyma ją za brzuch. Gwiazda zaczęła od złożenia życzeń świątecznych, a później przeszła do najważniejszej informacji. "Dla nas już od dwóch lat ten czas jest wyjątkowy, a w tym szczególnie. W Nowym Roku będzie nas więcej i to jest najpiękniejsze, co mogło nas spotkać. Oczekujemy na nasze kolejne maleństwo." - napisała radośnie na Instagramie. Życzymy parze wszystkiego najlepszego.

"Rolnik szuka żony". Internauci gratulują Sarze ciąży

Informacja o ciąży Sary spotkała się z dużym odzewem ze strony jej fanów. Zachwyceni internauci pospieszyli z gratulacjami dla pary. "Cudownie", "Gratulacje i dużo zdrowia kochani. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia", "Wow, gratulacje", "Jaka cudowna wiadomość. Rośnijcie zdrowo." - pisali pod postem. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Co dalej ze związkiem Waldemara i Doroty? Podjęli decyzję i robi się gorąco

