Od kilku dni spekulowano, które gwiazdy porzucą Polsat i TVN i wrócą do TVP. W ostatnim wydaniu "19.30" Marek Czyż oficjalnie zapowiedział, że kolejne wydanie programu informacyjnego poprowadzi Joanna Dunikowska-Paź, która ostatnio pracowała w stacji Polsat, ale przez lata była też dziennikarką TVN24. Kim jest prezenterka, która zasiliła nowe szeregi stacji?

Joanna Dunikowska-Paź nową prezenterką TVP1. Ma ogromne doświadczenie telewizyjne

Joanna Dunikowska-Paź lata temu pracowała w TVP i TVP Info, gdzie spełniała się m.in. jako reporterka. Była też związana z programem Tomasza Sekielskiego "Po prostu", który emitowano na antenie TVP. Czas na wielki powrót dziennikarki do Telewizji Polskiej. Kim jest nowa prezenterka programu "19:30"? Karierę w mediach zaczynała w stacji TVN24, gdzie pracowała przy programie "Czarno na białym". Ma za sobą także cztery lata pracy dla Nowa TV. To właśnie wtedy miała już okazję współpracować z Markiem Czyżem w redakcji programu informacyjnego "24 godziny". Na tym nie koniec, bo Dunikowska-Paź ma spore doświadczenie telewizyjne. Po urlopie macierzyńskim trafiła do stacji TTV, gdzie prowadziła serwis "Express", a w 2020 roku wylądowała w TVN24, gdzie współtworzyła program "Wstajesz i wiesz". Jak sądzicie, sprawdzi się na nowym stanowisku?

Joanna Dunikowska fot. Facebook.com/ Joanna Dunikowska

Znane nazwiska wracają do TVP. W "Teleexpresie" znów zobaczymy Macieja Orłosia

Na tym nie koniec, bo do TVP wracają kolejne znane nazwiska. Nasz informator wyjawił treść maila, którego nowy prezes TVP wysłał do pracowników. "Wiem, że z bólem patrzyliście, jak TVP staje się najmniej wiarygodną marką medialną w Polsce. Zmienimy to. Wspólnie" - napisał nowy prezes w mailu do pracowników. W dalszej części wymienił znane nazwiska, które powrócą do TVP. Znany komentator piłki nożnej Dariusz Szpakowski zostanie doradcą TVP do spraw sportu. Wraca też lubiany Maciej Orłoś, który wcześniej odszedł z "Teleexpressu", bo nie chciał być twarzą propagandowej telewizji. Kogo jeszcze zobaczymy na antenie? Sprawdź tutaj.

