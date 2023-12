Agnieszka Kotońska zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" stacji TTV, gdzie występuje z mężem Arturem i synem Dajanem. Uczestniczka show jest zazwyczaj uśmiechnięta i pełna energii, ale ostatnio przeżywa trudne chwile. W związku ze zbliżającymi się świętami podzieliła się z fanami refleksją dotyczącą nadchodzących dni. Przy wigilijnym stole zabranie jednego z członków jej rodziny, bo Kotońscy od kilku miesięcy są w żałobie.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Kotońska wspomina teściową. "Święta bez ciebie są puste mamo"

W marcu media obiegła informacja o śmierci matki Artura Kotońskiego. Uczestnik programu "Gogglebox. Przed telewizorem" pożegnał się z nią wyjątkowym wpisem. "Kochana mamo, nauczyłaś mnie wszystkiego. Każda twoja lekcja jest najcenniejszą lekcją. Szacunek do ludzi, miłość, empatię i dobre serce zapisałem głęboko w mym sercu. Tak jak ty, mamo, kocham ludzi i wierzę, że świat jest piękny. Jednego mnie tylko nie nauczyłaś - jak żyć bez ciebie. Do zobaczenia. Kocham cię, mamo" - napisał Artur Kotoński na Instagramie. Nadchodzą pierwsze święta Bożego Narodzenia po śmierci matki uczestnika. Agnieszka Kotońska przyznała, że będzie to trudny czas dla całej rodziny. Zwróciła się też do fanów, którzy także przeżywają stratę. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony .

Święta bez ciebie są puste, mamo. Pusty wigilijny stół, tęsknota w sercu. Zapalam świeczkę dla wszystkich, których zabrano nam w tym roku.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska jest ekspertką od metamorfoz. Postawiła na radykalną zmianę

Agnieszka Kotońska wielokrotnie zmieniała swój wizerunek. W programie występowała jako blondynka, ale do włosów doczepiała też różowe pasma. Niedawno uczestniczka programu "Gogglebox" zdecydowała się na radykalną metamorfozę. Włosy pofarbowała na ciemny brąz z bordowymi końcówkami. Efekt? W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście. Więcej zobaczysz tutaj.

