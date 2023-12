"Pytanie na śniadanie". Poruszona pogodynka pożegnała się z widzami. Przekazała smutne wieści

Jesteśmy świadkami rewolucji w Telewizji Polskiej. Ze stacji zniknęły popularne twarze dziennikarzy i wyłączono kanały informacyjne. "Pytanie na śniadanie" to jeden z programów, który zgodnie z harmonogramem codziennie pojawia się na antenie. W roli prowadzących od kilku lat występują m.in. Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. W przedświątecznym wydaniu śniadaniówki panowała dobra atmosfera, dopóki pogodynka, Agnieszka Dziekan, nie podzieliła się z widzami smutną informacją.

"Pytanie na śniadanie". Agnieszka Dziekan powiedziała "do zobaczenia"

Najpierw Agnieszka Dziekan zapowiedziała prognozę pogody na Boże Narodzenie. - Najbliższe dni i święta będą z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, ale ten śnieg raz na jakiś czas będzie się pojawiał, więc z takimi informacjami musimy się pogodzić i na takie "białe" święta przygotować - mówiła na antenie. Później przekazała widzom nieco mniej optymistyczne wieści. Zasmucona wyznała, że na jakiś czas żegna się z programem. - Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to by było na tyle. To jest mój ostatni dyżur przed świętami, więc z tego miejsca życzę państwu przepięknych świąt, jakich tylko sobie wymarzycie, czy w gronie rodzinnym, czy w samotni. Jak to tylko czujecie. Wysyłam wielkie serducho, ściskam i do zobaczenia - powiedziała do widzów w "Pytaniu na śniadanie".

W mediach aż huczy o powrotach starych pracowników Telewizji Polskiej. Tomasz Kammel został zapytany o to, czy chciałby ponownie poprowadzić program "Pytanie na śniadanie" z Marzeną Rogalską. Przez wiele lat ten duet cieszył się ogromną sympatią widzów. - Moją genialną partnerką i absolutnym odkryciem jest Iza Krzan. I niech to już tak zostanie. Natomiast Marzenie ja od zawsze życzę jak najlepiej, żeby się jej programy oglądały, żeby się realizowała, bo jest zdolną, fajną kobietą - powiedział Kammel w rozmowie z Gazetą.pl. ZOBACZ TEŻ: Festiwal w Opolu będzie Festiwalem Zmiany? Prezydent miasta ma propozycję dla nowych władz TVP

