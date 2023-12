'Chłopaki do wzięcia'. Karina przekazała smutnie wieści. Zniknie z programu? 'Tam jest inny świat'

Karina Koch to z pewnością jedna z najbarwniejszych uczestniczek "Chłopaków do wzięcia". W programie pojawiła się ze swoim bratem, Stefanem, którego wspiera w odnalezieniu miłości życia. Jakiś czas temu poróżniła ich partnerka Stefana, Aldona, która szybko wkroczyła na wojenną ścieżkę z jego siostrą, ale wygląda na to, że ostatnio skłócone rodzeństwo zażegnało konflikt. Stefan i Karina cieszą się ogromną sympatią widzów, ale jak się okazuje, przyszłość uczestniczki w programie jest niepewna. Podjęła ważną życiową decyzję, do której zmusiły ją okoliczności.

"Chłopaki do wzięcia". Karina podjęła ważną decyzję. "Dziś wyjeżdżam do Niemiec"

Karina z "Chłopaków do wzięcia" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i na bieżąco relacjonuje swoje życie. Właśnie podzieliła się planami na najbliższą przyszłość, które mogą zaważyć na jej udziale w programie. Jak się okazuje, siostra Stefana od dłuższego czasu ma problem ze znalezieniem stałej pracy i zdecydowała się wyjechać za chlebem. To wiążę się z opuszczeniem rodzinnego gospodarstwa. Czy to znaczy, że widzowie Polsat Play muszą na zawsze pożegnać się ze swoją bohaterką? Czas pokaże, ale jak na razie uczestniczka zapowiedziała, że planuje krótki wyjazd.

Dziś wyjeżdżam do Niemiec, muszę zostawić rodziców i moje kociaki, szczurki. Pomimo że nie jadę na długo, to mega się stresuje i jest mi przykro. Próbowałam pracować w kraju, ale tu w pobliżu jest mało możliwości dla kobiet. Najniższa krajowa plus koszty dojazdu, to zwyczajnie się nie opłaca. Więc jadę za granicę, tam jest inny świat, jeśli chodzi o zarobki - napisała Karina na Facebooku.

"Chłopaki do wzięcia". Karina Rozprawia nad swoją płcią. "Wolałabym być facetem"

Karina Koch z "Chłopaków do wzięcia" zainspirowana słowami Michała Szpaka podzieliła się z fanami swoją refleksją na temat identyfikowania się z daną płcią. Podkreśliła, że w okresie dorastania szukała ciągłej akceptacji i przez to nie żyła w zgodzie z samą sobą. - Ja mam ten sam problem co on, tylko że ja wolałabym być facetem (...) Ja jestem gender fluid z tendencją do strony męskiej (ubiór czy styl na co dzień). (...) Ja kiedyś się bałam mówić o tym, malowałam się, bo tak trzeba, a nie bo chcę, szukałam sztucznej akceptacji, gdy nie działało, chowałam się za maskami, wstydziłam się pokazać twarz... Gdy słyszałam, widziałam w telewizji ludzi o podobnych problemach, te tematy zaczęły być nagłaśniane, to mi to pomogło. Wiedziałam, że nie jestem sama i nie muszę się wstydzić, że jestem inna (dziwna). Pisząc słowo "dziwadło", to nie miało być obraźliwe, ale ludzie często mnie tak obrażali i kiedyś mnie to raniło, a teraz całkiem inaczej do tego podchodzę. Dziwne nie jest złe - podsumowała Karina.

