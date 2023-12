Anna i Jakub z programu "Rolnik szuka żony" są jednymi z niewielu uczestników, którym udało się zbudować prawdziwe uczucie. Kobieta od początku dała się poznać jako bardzo zaradna osoba. Prowadzi gospodarstwo, w którym specjalnością jest hodowla pomidorów, ale ma także salon kosmetyczny. Uwagę widzów zwrócił również dom Anny, który przypomina królewską posiadłość. "Ten zamek był pomysłem mojego świętej pamięci taty. Miał takie marzenie, stworzyć go na wzór cygański i to marzenie udało mu się spełnić" - napisała na Instagramie. Partner rolniczki nie zdradzał zbyt wiele informacji na temat swojej pracy, dlatego widzowie zaczęli zastanawiać się nad szczerością jego intencji. Podejrzewano, że to właśnie pieniądze i wielka posiadłość Anny były powodem, dla którego mężczyzna się z nią związał. Kuba teraz wyjawił, czym się zajmuje. Możecie być zaskoczeni.

"Rolnik szuka żony". Jakub prowadzi trzy biznesy

Ku zdziwieniu widzów okazało się, że Jakubowi wcale nie zależy na pieniądzach swojej wybranki, ponieważ bardzo dobrze zarabia. Mężczyzna wyjawił, że na co dzień ma dużo pracy i jest menadżerem trzech restauracji w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzenie tylu biznesów jest z pewnością wielką odpowiedzialnością i przynosi niemałe wynagrodzenie. Para postanowiła również przeprowadzić się do wspólnego mieszkania. Uczestnik programu zdradził, że Anna ma bardzo dobre relacje z jego dziećmi z poprzedniego związku, dlatego często spędzają razem czas w ich nowym gniazdku. - Jak tylko przyjeżdżają, czują się jak u siebie - powiedział Jakub.

"Rolnik szuka żony". Anna i Jakub planują dziecko?

Związek finalistów show Telewizji Polskiej ciągle się rozwija. Wspólne mieszkanie i stabilna sytuacja finansowa z pewnością ułatwiają im planowanie dalszych etapów w relacji. Rolniczka wyjawiła, że razem z ukochanym myślą już o dziecku. - Założenie rodziny to jest naturalny element związku. Jeżeli ludzie traktują się poważnie, to jest naturalne, że chcą mieć razem dziecko. Ja mówiłam o tym od początku, Kuba też. Jednak myślimy o tym - powiedziała Ania dla "Faktu". ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Do Anny odezwała się była narzeczona Jakuba. Na jaw wyszły nowe fakty

