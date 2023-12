Choć finał dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" został wyemitowany już w listopadzie, emocje po ostatnim odcinku wciąż nie opadły. Wiemy już, że w relacji postanowili zostać Kornelia i Marek, a pozostałe dwie pary oczekują właśnie na rozwód. Wielką klapą okazało się małżeństwo Kingi i Marcina, którym widzowie nie wróżyli świetlanej przyszłości już od samego początku. Uczestniczka zorganizowała na Instagramie serię pytań i odpowiedzi, dzieląc się z widzami zakulisowymi ciekawostkami.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Te pary to porażka

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga gorzko o Marcinie i produkcji programu

Z wypowiedzi Kingi wynika, że raczej nie jest zadowolona z tego, jak została przedstawiona na szklanym ekranie. "Dlaczego w telewizji zrobili z ciebie wariatkę, gdy było widać, że partner nie chce poważniejszej relacji?" - czytamy pytanie internauty. "To trzeba byłoby zapytać produkcji" - odpowiada Kinga. Uczestniczka wyznała także, że wciąż utrzymuje kontakt z Marcinem, bowiem oboje muszą dopilnować spraw rozwodowych. Kinga gorzko przyznała także, że na początku Marcin wydawał jej się dobrym kandydatem na męża, ale później "spadły różowe okulary". "Od pierwszego wejrzenia na zamku spodobał mi się fizycznie, a potem miałam nadzieję, że nam wyjdzie. Trochę wierzę w przeznaczenie" - wspomina. Uczestniczka przyznała, że czuje odrobinę żalu do Marcina, ale jednocześnie nie chce palić mostów. "Tak po prostu miało być" - ocenia. Co ciekawe, w trakcie małżeństwa nigdy nie poznała rodziców Marcina. Przypominamy, że nie pojawili się także na ślubie. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby przeczytać więcej odpowiedzi Kingi.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Kinga w ogniu pytań widzów 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Kinga w ogniu pytań widzów, fot. Instagram @incantatagirll

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga wolałaby być sparowana z Krzyśkiem lub Markiem?

Oprócz Kingi i Marcina, w dziewiątym sezonie oglądaliśmy zmagania Kornelii i Marka oraz Magdy i Krzysztofa. Jeden z widzów zapytał Kingę, czy widziałaby się w relacji z innym kandydatem z tego sezonu. "Oni zostali sparowani ze wspaniałymi dziewczynami, tak miało być i nie ma co gdybać" - oceniła.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Kinga i Marcin fot. screen Player.pl

