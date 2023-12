W środę 20 grudnia w Telewizji Polskiej doszło do prawdziwej rewolucji, która z pewnością zostanie zapamiętana na długo. Nowy minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze TVP, a zmiany zaczęły być wprowadzane w życie niemalże natychmiastowo. Po godzinie 11.00 TVP Info nagle przestało nadawać. Wieczorem zabrakło również wydania "Wiadomości". W zamian za to do widzów przemówił Marek Czyż, który zapowiedział odświeżony program informacyjny z emisją w czwartek 21 grudnia niezmiennie o godzinie 19.30 na antenie TVP 1. Kto go poprowadzi? Tego jeszcze nie wiadomo. Za to postanowiliśmy przypomnieć nazwiska, które przewinęły się przez serwis do czasu zmian wprowadzonych przez PiS.

Oni kiedyś prowadzili "Wiadomości". Pamiętacie te nazwiska?

Program informacyjny "Wiadomości" jest nadawany na antenie TVP 1 od 1989 roku. Przez lata emisji przez format przewinęło się wielu prezenterów i słynnych dziennikarzy. Początkowo jednym z gospodarzy był Tomasz Lis. Przez kilka lat informacje prezentował widzom także Zygmunt Chajzer. Swoje pięć minut w serwisie informacyjnym zaliczył również Maciej Orłoś, który przez lata prowadził też "Teleexpress". W programie zagościli także: Piotr Kraśko, Beata Tadla i Diana Rudnik. Ta trójka pożegnała się z formatem w 2016 roku, gdy prezesem stacji został Jacek Kurski. Poniżej wymieniamy listę osób, które prowadziły "Wiadomości" zanim zaczęły szerzyć propagandę jednej partii. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Tomasz Lis (1990–1994)

Jarosław Gugała (1990–1997)

Grażyna Bukowska (1990–2002)

Zygmunt Chajzer (1992–1996)

Maciej Orłoś (1998)

Dorota Gawryluk (2004–2007)

Mariusz Max Kolonko (2004)

Jolanta Pieńkowska (1990–2004)

Piotr Kraśko (2008–2016)

Beata Tadla (2012–2016)

Diana Rudnik (2015–2016)

Marek Czyż zapowiada wielkie zmiany w "Wiadomościach". "Zamiast propagandowej zupy..."

Pojawienie się Marka Czyża z komunikatem zastępującym "Wiadomości" może wskazywać na to, że będzie miał on ważną pozycję w nowych mediach publicznych. Według informacji, jakie podaje portal Interia, to właśnie Marek Czyż ma zostać nowym głównym prowadzącym "Wiadomości" TVP. - Dzień dobry państwu. Jak państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Więc pozwolą państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel, który finansuje działania Telewizji Publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz. To nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach przez ostatnie osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż i serdecznie zapraszam - poinformował w środę 20 grudnia na antenie TVP 1. ZOBACZ TEŻ: Kurdej-Szatan i Mucha wyleciały za poglądy. Tadla miała dziesięć minut na spakowanie. Oni pożegnali się z TVP.

