Donald Tusk po tym, jak został premierem, zapowiedział, że jednym z pierwszych zadań będą zmiany w telewizji publicznej. W środę 20 grudnia byliśmy ich świadkami. Najpierw przerwano nadawanie TVP Info, nie ukazał się także "Teleexpress" czy "Wiadomości", które zastąpiono krótkim apelem Marka Czyża. Marta Piasecka, jedna z prowadzących flagowego programu TVP o 17.00, udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, na którym opowiedziała, co się działo.

"Teleexpress" zniknął z anteny. Marta Piasecka pokazała, jak sytuacja wyglądała od środka

Marta Piasecka była gotowa na prowadzenie środowego wydania "Teleexpressu", jednak jej to uniemożliwiono. - Jest po godzinie 17.00, jestem w studiu, mam wszystko przygotowane. Zaraz państwu pokażę. Tu są karteczki, materiały przygotowane przez naszą ekipę z "Teleexpressu", która trzyma rękę na pulsie - relacjonowała. Prezenterka tłumaczyła, dlaczego nie doszło do emisji programu. Ujawniła też, co działo się za kulisami.

Mimo że jest 17.05, nie mogę wejść na antenę i nie mogę się z państwem zobaczyć, państwo nie mogą mnie zobaczyć, ponieważ sygnał z telewizyjnej agencji, która działa legalnie, został po prostu odcięty. Nie mamy kontaktu z państwem, poblokowano nam identyfikatory, jako pracownicy TVP nie możemy wejść do środka, na teren telewizji.

Marta Piasecka nie kryła oburzenia: Przykro mi, że tak wygląda wolność mediów

Prezenterka jasno wyraziła swoje zdanie na temat tego, co działo się w Telewizji Polskiej. Na koniec zwróciła się do obserwatorów. - Przykro mi, że tak wygląda wolność słowa, rozumiana przez niektórych, przykro mi, że tak wygląda wolność mediów, pluralizm, bo to nie jest kneblowanie ust dziennikarzom, nam wszystkim, którzy tu pracują (...) ale to przede wszystkim jest zabieranie dostępu do informacji państwu, czyli odbiorcom mediów publicznych. Mam nadzieję, że to się zmieni i, że świat się dowie, o tym, co tutaj się stało. Wszystkiego dobrego, my jesteśmy wciąż w Telewizji Polskiej - zakończyła wypowiedź.

