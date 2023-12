W środę 20 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powołał rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, które powołały nowe zarządy spółek. Owe działania zostały uargumentowane uchwałą Sejmu, która weszła w życie dzień wcześniej. W związku z tym w środę 20 grudnia dokładnie o godzinie 11:18 rozmowa nadawana na kanale TVP Info została przerwana. Natomiast widzowie zamiast kanału informacyjnego, mogli oglądać historyczny serial, który do tej pory emitowany był na antenie TVP 1.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Bąkiewicz jako jeden z nielicznych swobodnie porusza się po budynku TVP. "Jestem asystentem posła"

Tadeusz Sznuk komentuje zmiany w TVP

Zmiany wprowadzane w TVP wywołują sensację. Głos w sprawie zabrało też kilka gwiazd. Wypowiedziała się m.in. Kinga Rusin. O komentarz poproszono również Tadeusza Sznuka. Przypominamy, że prezenter związany jest ze stacją od blisko 30 lat, a prowadzony przez niego program "Jeden z dziesięciu" nieustannie cieszy się ogromną sympatią i zainteresowaniem wśród widzów. Co Tadeusz Sznuk sądzi o sytuacji w mediach publicznych? Jego odpowiedź niejednego może zadziwić. - Nie śledzę tej sytuacji, nie wiem, kto i co zrobił, nie mam o tym zdania - odpowiedział krótko w rozmowie z portalem Onet.

Tadeusz Sznuk w 'Jeden z dziesięciu' (zdjęcie archiwalne) Iwona Burdzanowska / Agencja Wyborcza.pl

TVP nie wyemitowało "Wiadomości"

W środę 20 grudnia na antenie TVP1 o godzinie 19:30 nie zostały wyemitowane "Wiadomości". Widzów powitał Marek Czyż, który zaprosił ich na czwartkowe, odświeżone wydanie programu. - Dzień dobry państwu. Jak państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Więc pozwolą państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel, który finansuje działania Telewizji Publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz. To nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach przez ostatnie osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19:30. Nazywam się Marek Czyż i serdecznie zapraszam - zapowiedział. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga GŁOSUJ TU!