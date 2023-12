W środę 20 grudnia w siedzibie Telewizji Polskiej doszło do prawdziwej rewolucji. Po tym, jak Donald Tusk ogłosił przejęcie władzy przez "Koalicję 15 października" i wyznaczył swoich ministrów, przyszła pora na odpolitycznienie TVP. Sejm przyjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych. Do budynku stacji zjechali nie tylko pracownicy, ale i politycy, którzy mieli protestować w obronie mediów publicznych, a nawet policja, pilnując porządku. TVP Info przerwało nadawanie, a w trakcie emisji "Ojca Mateusza" na TVP1 wydano nagle komunikat. W całym chaosie zdołano odświeżyć skład zespołu "Wiadomości" i 20 grudnia Polacy zobaczyli na ekranach Marka Czyża zapowiadającego wielkie zmiany. Okazuje się, że w jego rodzinie pracowników TVP jest więcej. Kim jest jego córka?

Zobacz wideo Posłowie PiS przebrnęli przez zabarykadowane wejście. Siłą weszli do budynku TVP

Zuzanna Czyż związana jest z TVP. Córka nowego szefa "Wiadomości" często gości na ekranie

Marek Czyż ma córkę, która od kilku lat związana jest z Telewizją Polską. Zuzanna Czyż pracuje jako reporterka stacji TVP3 Katowice, a jej kariera mocno związana jest właśnie ze Śląskiem. Od czasu do czasu występuje w TVP Info. Nie tylko relacjonuje różne wydarzenia, ale prowadzi też program "Aktualnie Śląskie", w którym rozmawia z gośćmi o tematach dotyczących województwa śląskiego. Pojawia się także w innych serwisach. Jakiś czas temu otrzymała wyróżnienie w Silesia Press, konkursie dziennikarskim dla przedstawicieli śląskich mediów. W mediach społecznościowych Czyż przedstawia się nie tylko jako dziennikarka, ale także mistrzyni karate i miłośniczka podróży. Jej pasją jest także śpiewanie, a na Instagramie można nawet przeczytać, że jest piosenkarką.

Marek Czyż nową twarzą TVP

Z tą samą stacją, co córka, jakiś czas temu związany był Marek Czyż. Prowadził program "Aktualności" nadawany na antenie TVP3 Katowice. Co ciekawe, kiedy 20 grudnia TVP Info przestała nadawać, urwano także emisje w pozostałych stacjach lokalnych, w tym TVP3 Katowice. ZOBACZ TEŻ: Kammel chciałby w nowej TVP pracować znowu z Rogalską? Dolał oliwy do ognia. "Niech tak zostanie"

