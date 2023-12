Waldemar zabłysnął w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Widzowie nie byli dla niego zbyt przychylni. Początkowo zaskoczył ich relacją z tajemniczą kobietą spoza randkowego show. Dalej było tylko lepiej. Chciał stworzyć relację z Ewą, jednak w finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, że to uczucie zakończyło się fiaskiem. Internauci stanęli po stronie kobiety i nie zostawili suchej nitki na rolniku. Mało tego, okazało się, że Waldemar jednak znalazł miłość, ale u boku Doroty, którą wcześniej odesłał do domu. Wygląda na to, że ten związek nabiera tempa. Para podjęła poważną decyzję. Chcą zrobić kolejny krok do przodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Waldemar snuje poważne plany na przyszłość z Dorotą

Waldemar nie ukrywa, że ma ogromne nadzieje na to, że uda mu się ułożyć życie u boku Doroty. - Jestem wdzięczny Dorotce, że dała mi szansę i jestem szczęśliwy. Po to poszedłem do programu, żeby znaleźć miłość. Dorotka to jest jedyny najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać. Cieszę się, że jesteśmy razem - powiedział w rozmowie z "Faktem". Wygląda na to, że para snuje już poważne plany na przyszłość. Nadchodzące święta zamierzają spędzić wspólnie. Rolnik ma nadzieje, że ukochana zagości na jego gospodarstwie na dłużej. Na deklaracje dotyczące przeprowadzki będziemy musieli jednak jeszcze chwilę poczekać. - Planujemy razem spędzić Boże Narodzenie i sylwestra, później jakiś krótki wyjazd zimowy na ferie z naszymi synami. W najbliższych miesiącach chciałbym zamieszkać z Dorotką, żebyśmy mogli jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie. Cieszę się, że Dorotka chce ze mną tworzyć gospodarstwo i nasz mały wiejski świat - dodał w tej samej rozmowie.

"Rolnik szuka żony". Produkcja szykuje odcinek świąteczny

Trzeba przyznać, że finał jubileuszowej decyzji "Rolnik szuka żony" był naprawdę emocjonujący. Jeśli jednak widzowie czują niedosyt, to już niebawem będą mogli obejrzeć specjalny odcinek randkowego show. Marta Manowska odwiedzi wybranych uczestników, by sprawdzić, co u nich słychać oraz poznać świąteczne zwyczaje i rodzinne tradycje. Odcinek zostanie wyemitowany 25 grudnia o godzinie 20:25. Zamierzacie oglądać? Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

'Rolnik szuka żony'. Dorota fot. screen TVP VOD

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!