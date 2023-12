Dziennikarze TVP usunęli własne nagranie. Udzielali na nim wywiadu

Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze TVP, Polskiego Radia i PAP. "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" - dowiadywaliśmy się z oficjalnego komunikatu. Wkrótce TVP Info przerwało nadawanie. Trwa rewolucja w TVP, z czym posłowie PiS nie mogą się pogodzić. Po tym, jak stacja przerwała nadawanie, a także przestała działać strona internetowa, utworzono transmisję na YouTubie. Ta jednak też zniknęła po kilkunastu minutach.

Zobacz wideo Rewolucja w TVP. W siedzibie pojawił się Kaczyński

TVP zaprosiła Telewizję Trwam

Na profilu na Facebooku pojawiło się kolejne nagranie. - Jesteśmy w tym momencie w gabinecie prezesa TVP. W pokoju jak widać, jest bardzo wielu posłów PiS, którzy przyjechali tutaj - słyszymy na początku nagrania, a potem głos się urywa. Możemy jednak zobaczyć na nim, jakie media zaprosili. Widzimy m.in. Telewizję Trwam. Nagranie prawdopodobnie zniknęło z powodu problemów z dźwiękiem. Później przez chwilę na profilu wisiało wideo, na którym Jarosław Kaczyński udzielał wywiadu Telewizji Trwam.

TVP Info przestała nadawać. Pracownicy pokazują, co się dzieje w stacji

W siedzibie TVP pojawił się już nowy prezes Rady Nadzorczej TVP, adwokat Piotr Zemła. Wcześniej na profilu na Facebooku stacji TVP Info pojawiło się nagranie, na którym pracownicy telewizji publicznej pokazywali, co się dzieje od środka. Początkowo nie chciano ich wpuścić do jednego z pokojów, jednak po przepychankach, udało im się dostać do środka. Tam właśnie zastali prezesa Rady Nadzorczej TVP. - Chciałbym wiedzieć, co pan tu robi, bo słyszałem, jak pracownicy prosili pana, żeby pan opuścił to miejsce. Ja jestem członkiem rady nadzorczej od wczoraj. Panie redaktorze, ja mam taką propozycję, umówmy się na rozmowę, ale przed budynkiem, tam odpowiemy na wszystkie pytania - mówił Piotr Zemło. - Pan został bezprawnie powołany - wtrącił pracownik TVP. - Jakie są wasze plany co do Telewizji Polskiej? - dopytywał. - O plany proszę pytać zarząd. Ja nie jestem członkiem zarządu - mówił Zemła. Nowym prezesem TVP został natomiast Tomasz Sygut.

