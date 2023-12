Annę mieliśmy okazję poznać w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta weszła w relację z Jakubem. Choć początkowo widzowie nie wróżyli im świetlanej przyszłości, to dość szybko okazało się, że ten wybór był strzałem w dziesiątkę. Para praktycznie jako jedyna wyszła z randkowego show cała w skowronkach. Do dziś rolniczka i jej wybranek są razem i chętnie uchylają rąbka tajemnicy, wypowiadając się na temat związku. Trzeba przyznać, że ich relacja rozwija się w dość szybkim tempie. Zdążyli już ze sobą zamieszkać - Jakub wprowadził się do ukochanej. Anna może pochwalić się piękną posiadłością. Jaka jest jej historia?

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Dom Anny przypomina pałac. Rolniczka wyjaśnia, skąd wziął się taki pomysł

Domy uczestników programu "Rolnik szuka żony" wzbudzają sensację wśród internautów i widzów. Tak samo było i tym razem. Willa Anny zrobiła na nich piorunujące wrażenie. Przypominamy, że rolniczka mieszka w domu, który z zewnątrz przypomina prawdziwy pałac. Budynek jest zaokrąglony, a do wejścia prowadzą ogromne schody. Kształt okien, murowana elewacja oraz dach sprawiają, że cały dom wygląda niczym szlachecki dworek. Anna na Instagramie zdradziła, skąd wziął się taki zamysł. Przeprowadziła słynną serię pytań Q&A. Jedna z internautek wypytała o historię domu. "Twój dom trochę przypomina zamek" - stwierdziła. Rolniczka ruszła z odpowiedzią, tym samym rozwiewając wszelkie wątpliwości. "Ten zamek był pomysłem mojego świętej pamięci taty. Miał takie marzenie, stworzyć dom na wzór cygański i to marzenie udało mu się spełnić" - wyjaśniła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Anna rozprawia się z przeszłością Jakuba

W tej samej serii pytań padło wiele nawiązań do Jakuba. Nie wszyscy internauci wierzą, że mężczyzna ma szczere intencje. Poza tym czepiają się o jego przeszłość. Ukochany Anny był bowiem żonaty i ma dzieci. Rolniczka nie pozostawiła tych zapytań bez odpowiedzi. Wyjaśniła, że dzieci partnera mieszkają z matką, a w telewizji nie wszystko zostało pokazane tak, jak to wygląda w rzeczywistości. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

'Rolnik szuka żony'. Anna fot. screen VOD TVP

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!