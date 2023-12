Choć emocje po finale dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opadły, to w pamięci fanów produkcji wciąż są osoby, które występowały w jej wcześniejszych sezonach. Należy do nich Iza, która wzięła udział w piątej odsłonie programu. Uczestniczka wciąż jest aktywna na Instagramie, gdzie wrzuca kadry z życia prywatnego. Ostatnio zdradziła fanom programu, co u niej słychać. Udało jej się odnaleźć szczęście w miłości, a teraz odpowiedziała na pytania o związek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza znalazła miłość. Mówi o dziecku

Iza Juszczak zorganizowała na Instagramie serie pytań i odpowiedzi, gdzie uchyliła rąbka tajemnicy w sprawie życia prywatnego. Na pytanie, czy jest szczęśliwa w nowym związku, odpowiedziała krótko: "Tak!". Dodała przy okazji, że choć nie jest w ciąży, to chciałaby zostać mamą. Podziękowała widzom za dobre słowa, życząc wszystkiego dobrego. Odpowiedzi możecie zobaczyć w naszej galerii. O partnerze Izy nie wiemy zbyt wiele. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno wrzuciła na relację zdjęcie, gdzie trzyma mężczyznę za rękę. Para wyjechała wówczas na romantyczny wypad.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Rozpromieniona Iza świętuje urodziny ukochanego. Pierwszy raz go pokazała 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Rozpromieniona Iza świętuje urodziny ukochanego. Pierwszy raz go pokazała; fot screen Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza rozwiodła się z Kamilem

Przypominamy, że Iza zgłosiła się do piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" z nadzieją na znalezienie miłości. Eksperci połączyli uśmiechniętą fryzjerkę ze Śląska z Kamilem. Początkowo ich małżeństwo wyglądało na bardzo udane - uczestnicy eksperymentu wpadli sobie w oko, chętnie spędzali razem wolny czas. Niestety, kilka miesięcy po emisji programu Iza i Kamil postanowili się rozwieść. Rozstanie pary było dość mocno komentowane przez internautów, do czego dosadnie odniósł się sam uczestnik. "Jesteśmy w takiej sytuacji, w której życzylibyśmy sobie, żebyście się odwalili. To kieruję do hejterów i osób, które nie potrafią uszanować takich czy innych decyzji, tylko muszą kogoś oskarżać, mieszać z błotem" - mogliśmy przeczytać na profilu Kamila.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Iza fot. screen YouTube @TVN7

