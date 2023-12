Najbardziej znanym duetem prowadzących "Pytania na śniadanie" jest Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek, którzy prywatnie również są razem. Widać szczególnie na antenie, że świetnie czują się swoim towarzystwie. W ostatnim wydaniu śniadaniówki prowadzący pozwolił sobie na pewien żart nawiązujący do jego ukochanej.

Zobacz wideo Hakiel nie chce pozować z partnerką. Czemu?

Maciej Kurzajewski i jego suchar o Cichopek. W żart zamieszana Taylor Swift

W ostatnim wydaniu śniadaniówki omawiano wątek dotyczący amerykańskiej wokalistki. Pokazano bowiem jej zdjęcia w towarzystwie partnera Travisa Kelcego, znanego z drużyny Kansas City Chiefs. Wówczas Kurzajewski rzucił na wizji żartem. - Co łączy Taylor Swift z Katarzyną Cichopek? - zapytał. - Obie panie mają swoje ulubione czapki sportowych drużyn - dodał Kurzajewski, wspominając o tym, że skrót drużyny Kansas City Chiefs można zapisać jako KC, co również jest skrótem od imienia i nazwiska jego ukochanej. Cichopek bardzo uśmiała się z powodu tego żartu, a Kurzajewski prawie przewrócił się ze śmiechu. W całym studiu zapanowała radosna atmosfera.

Maciej Kurzajewski śmieje się z Cichopek PLOTEK EXCLUSIVE

Maciej Kurzajewski o pracy z partnerką

Prezenterom udaje się tworzyć zgrany duet prywatnie i zawodowo. Sam Kurzajewski dostrzega wiele zalet takiego stanu rzeczy. - Plusy prowadzenia programu z osobą, co do której mamy zaufanie, to m.in. to, że wesprze nas w momencie, kiedy będziemy mieli słabszą chwilę, zapominamy jakiegoś słowa, albo jakaś myśl nam uleci i wtedy wiemy, że możemy na tę osobę liczyć. Kiedy mamy profesjonalistę, albo profesjonalistkę i to tyczy się wszystkich par prowadzących "PnŚ", to jest właśnie to, że możemy wzajemnie na siebie liczyć - wyznał w rozmowie z Jastrząb Post. Nie dostrzega minusów takiego układu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Maciej Kurzajewski śmieje się z Katarzyną Cichopek PLOTEK EXCLUSIVE

