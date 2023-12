Jubileuszowa edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" dobiegła końca. Trzeba przyznać, że w minionym sezonie działo się naprawdę sporo, a finał można zaliczyć do jednego z bardziej emocjonujących. Bez wątpienia przyczyniła się do tego relacja Dariusza z Nicolą. Przypominamy, że początkowo para dobrze rokowała i cieszyła się sympatią wśród widzów. W finałowym odcinku wszystko zmieniło się o 180 stopni. Rolnik wyznał, że z kandydatką nie są razem, bo nic nie poczuł. Padło również kilka gorzkich słów. Nicola nie mogła powstrzymać łez. Internauci jednostronnie stanęli murem za kobietą. Dariusz mierzył się ze sporą falą krytyki. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu, a Nicola zdążyła już otrzeć łzy po nieudanej relacji. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda wcześniej? Dotarliśmy do jej zdjęć sprzed lat. Możecie się zdziwić.

"Rolnik szuka żony". Nicola na zdjęciach sprzed lat. Trudno ją rozpoznać

Wszystko wskazuje na to, że Nicola po zakończeniu przygody z telewizją wcale nie zamierza usuwać się w cień. Kobieta prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych. Zwłaszcza na Instagramie czy TikToku. Okazuje się, że w sieci aktywna jest od lat. Na starych materiałach, które zamieszczała, możemy zobaczyć, jak się niegdyś prezentowała. Trzeba przyznać, że przez lata bardzo się zmieniła. Na pierwszy rzut oka widać inne włosy. Kiedyś nosiła o wiele krótszą fryzurę. Warto dodać, że lubiła poeksperymentować również z kolorem. Raz miała nieco jaśniejszy odcień, prawie wpadający w blond, a kolejnym razem zdecydowała się na o wiele ciemniejszy i mocniejszy kolor. Oprócz tego znacznie wydoroślała i zmieniła styl ubierania się. Niegdyś publikowała nagrania w bluzach, związanych włosach i okularach. Teraz o wiele częściej możemy ją zobaczyć w modnych topach, rozpuszczonych włosach i bez okularów. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Nicola wydała oświadczenie. Nawiązała do Dariusza

Chwilę po emisji finału, gdy w sieci rozpętała się burza na temat relacji Dariusz z Nicolą, kandydatka rolnika wydała oświadczenie. Wyznała, że program wiele ją nauczył. Podziękowała prowadzącej Marcie Manowskiej oraz fanom, którzy okazali jej wsparcie w trudnych chwilach. Odniosła się również do programowego związku. "Co do mojej relacji… Czasami po prostu lokujemy uczucia w niewłaściwych osobach, a potem mamy trudność pomimo tego jak nas traktują odejść od nich. Zawsze było mi to trudno zrozumieć, dopóki sama tego nie przeżyłam" - napisała na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

