Krzysztof Radzikowski zabłysnął w show-biznesie, dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed Telewizorem". W formacie występuje wraz z przyjacielem Dominikiem Abusem, panowie wspólnie komentują seriale i programy telewizyjne. Wcześniej Krzysztof Radzikowski pracował jako nauczyciel WF-u. Był również uczestnikiem zawodów Strongman, a w 2021 roku zaliczył debiut na gali Fame MMA. Prywatnie związany jest z Michaliną Pyszkiewicz. Para wychowuje dwuletniego syna Antoniego. Jak się okazuje, rodzina już wkrótce się powiększy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ciocia Liestyle o podróżowaniu z dzieckiem. "Jest pełne niespodzianek"

"Gogglebox". Partnerka Krzysztofa Radzikowskiego spodziewa się drugiego dziecka

Krzysztof Radzikowski prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego profil obserwuje prawie 500 tys. użytkowników. Mężczyzna chętnie dzieli się prywatnością i co rusz raczy fanów nowymi treściami. Tym razem miał im do przekazania iście radosne wieści. Jego partnerka spodziewa się dziecka. Z tego powodu Krzysztof Radzikowski opublikował zdjęcie USG. Przy okazji zdecydował się na ujawnienie płci dziecka. "Lepszego prezentu pod choinką jak córeczka nie mogliśmy sobie wymarzyć" - napisał pod postem. Taka nowina nie mogła przejść bez echa w sieci. Pod opublikowanym postem w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się liczne reakcje. Internauci ruszyli z gratulacjami i aż prześcigali się w komentowaniu. "Gratulacje dla was" - napisała jedna z internautek. "Cudownie!" - dodała kolejna. Oprócz tego pod postem pojawiło się mnóstwo polubień i emotikon w kształcie serduszek.

"Gogglebox". Tak mieszka Krzysztof Radzikowski. Jedna rzecz zwraca szczególną uwagę

Jakiś czas temu Krzysztof Radzikowski wraz z rodziną przeprowadził się do nowego domu. Trzeba przyznać, że posiadłość robi wrażenie. Po zdjęciach, które celebryta publikuje w sieci, możemy zobaczyć, że z zewnątrz dom ma nowoczesną bryłę i zachowany jest w jasnych kolorach. Z kolei w środku kolorem przewodnim jest szarość. Warto również zwrócić uwagę na to, że Krzysztof Radzikowski jest fanem minimalizmu. W rozległych przestrzeniach próżno szukać jakichkolwiek zdobień. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!