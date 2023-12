We wtorek Sejm przyjął poselski projekt uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Donald Tusk zapewnia, że zmiany mają być odczuwalne jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. - Będziemy sytuację naprawiać i praktycznie w związku z tą uchwałą, jej konsekwencje będą miały natychmiast wyraz praktyczny. Ale równocześnie naszą intencją jest przygotowanie takich przepisów, takich ustaw - i liczę na współpracę wszystkich ze wszystkimi - które odbudują elementarną neutralność mediów publicznych - mówił na konferencji. Jak informowała "Gazeta Wyborcza" w środę ma odbyć się pierwsze spotkanie wydawców i reporterów programu informacyjnego, który ma zastąpić "Wiadomości". Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl pracować w nim będą m.in. Małgorzata Nowicka-Aftowicz i Jarosław Kret.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek w TVP? Zdradza czy przyjęłaby propozycję

Małgorzata Nowicka-Aftowicz i Jarosław Kret przechodzą do TVP

Małgorzata Nowicka-Aftowicz potwierdziła, że pożegnała się ze stacją Polsat, gdzie była reporterką programu "Raport". "Potwierdzam, że zakończyłam współpracę z Polsat News. Reszty nie komentuję" - przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl. W nowym serwisie informacyjnym TVP ma zajmować się przygotowywaniem materiałów społecznych. Kolejną osobą, która ma odejść z Polsatu i zacząć pracę w mediach publicznych jest Jarosław Kret. Pracował on w TVP wiele lat, aż do 2016 roku. Według informacji serwisu stacja zgodziła się na jego szybsze odejście, a zastąpi go Klaudia Kroczek. W telewizji publicznej mamy go zobaczyć pod koniec obecnego roku lub na początku przyszłego.

Jarosław Kret fot. KAPIF

Kogo jeszcze zobaczymy w nowej TVP?

Na czele nowego serwisu informacyjnego ma stanąć Paweł Płuska. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" gospodarzem pierwszego wydania nowego serwisu informacyjnego ma być Marek Czyż lub Joanna Dunikowska-Paź, która pożegnała się z TVN24. W TVP mają pojawić się także wcześniej związani z grupą Polsat Piotr Jędrzejek, Wioleta Wramba i Bartosz Cebeńko. Jak podawał Plotek, propozycję pracy w TVP otrzymała także Beata Tadla. Według naszych informacji wielki powrót do telewizji publicznej planuje również Grażyna Torbicka.

Beata Tadla KAPiF

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!