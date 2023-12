"Milionerzy" cieszą się w Polsce sporą popularnością. Wieczorami widzowie zalegają przed telewizorami, by z zaciekawieniem śledzić kolejne poczynania uczestników w trudnych zmaganiach o główną wygraną. W 651. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Paweł, mieszkający w Warszawie. Mężczyzna ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Początkowo całkiem nieźle sobie radził. Poważne trudności napotkały go jednak przy pytaniu za pięć tysięcy złotych.

"Milionerzy". Rondo to nie...

Prowadzący Hubert Urbański odczytał zagadnienie, a następnie podał możliwe opcje. Mężczyzna miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. element toczka

B. odmiana winorośli

C. część sonaty

D. rodzaj skrzyżowania

Pan Paweł nawet nie ukrywał zdziwienia. To pytanie ewidentnie go zaskoczyło. Mimo to postanowił zakasać rękawy i działać. Zaczął od dokładnego przeanalizowania wszystkich podanych odpowiedzi. Stwierdził, że prawidłową na pewno nie będzie D.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Po dłuższym namyśle uczestnik przyznał, że nie jest w stanie samodzielnie zmierzyć się z tym pytaniem. W związku z tym zdecydował się na wykorzystanie pierwszego koła ratunkowego. Padło na telefon do przyjaciela. Po drugiej stronie słuchawki siedziała jego żona Dominika. Kobieta zasugerowała mu, że poprawną odpowiedzią może być B. Uczestnik postanowił pójść tym tropem i poprosił prowadzącego o zaznaczenie właśnie tej opcji. Niestety, nie była to dobra decyzja. Jak się okazało, prawidłową odpowiedzią było A. Pan Paweł zgarnął jedynie gwarantowany tysiąc złotych i musiał zakończyć grę.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 691. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Szymon. Nauczyciel WF-u otrzymał pytanie z dziedziny matematyki. Niestety, nie należało ono do najłatwiejszych. Mimo to mężczyzna postanowił zaryzykować i odpowiedział bez żadnego koła ratunkowego. Nie udało się. Z kolei w 689. odcinku "Milionerów" pojawiła się pani Agata. Uczestniczka była blisko miliona, ale rozłożyło ją pytanie o piłkę nożną. Natomiast w 687. odcinku "Milionerów" zagrał pan Marek. Z tropu zbiło go pytanie o podmiot. Całe szczęście i tym razem publiczność okazała się być niezawodna. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 20:55.

