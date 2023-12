Jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" jest już za nami. Trzeba przyznać, że ten finał należał do jednych z najbardziej emocjonujących. Jeśli jednak widzowie dalej czują niedosyt, to mamy dla nich fenomenalne wieści. Jak już informowaliśmy, Telewizja Polska jak co roku, planuje wyemitować specjalny świąteczny odcinek z uwielbianymi uczestnikami. Dzięki temu widzowie będą mogli zobaczyć, co u nich słychać. TVP zapowiedziało także niespodzianki. Jedna z nich właśnie wyszła na jaw. Fani programu z pewnością poczują się usatysfakcjonowani.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". TVP zdradza fragment odcinka specjalnego

W sieci już wcześniej pojawiały się informację, że w świątecznym odcinku będziemy mieli okazję zobaczyć Pawła Bodziannego i Martę Paszkin z siódmej edycji programu, Joannę i Kamila z ósmego sezonu, Klaudię i Valentyna z dziewiątej odsłony, oraz rodzinę Borysewiczów z czwartej edycji. Jak się okazuje, do tego grona mają dołączyć również Anna i Jakub z minionego sezonu randkowego show. "Zanim zasiądziemy przed telewizorami, mamy dla was kilka niespodzianek! Oto ekskluzywny materiał dodatkowy, którego nie zobaczycie w odcinku! Marta już szykuje się do drogi, a wy bądźcie czujni! Co jakiś czas wrzucimy tu nowy prezencik do rozpakowania!" - napisano w zapowiedzi, zamieszczonej na Facebooku.

"Rolnik szuka żony". Gdzie i kiedy obejrzeć świąteczny odcinek?

Marta Manowska jak zwykle wypyta pary o świąteczne plany, a także rodzinne tradycje. Widzowie prześcigają się w spekulacjach na temat tego, co może się jeszcze wydarzyć. Wielu z nich obstawia, że Anna może świętować Boże Narodzenie jako narzeczona. Czy mają rację? O tym przekonamy się już niebawem. Specjalny odcinek programu "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 grudnia na antenie TVP 1 o godzinie 20:25. Zamierzacie oglądać?

