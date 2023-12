Marta Manowska prowadzi program "Rolnik szuka żony" od dziesięciu lat, ciesząc się sporą sympatią widzów i uczestników. Niedawno odwiedziła dwójkę uczestników, których związek przetrwał po zakończeniu zdjęć do show - mowa o Marcie Paszkin oraz Pawle Bodziannym. Zakochani często publikują nowe materiały w sieci, a ostatnio pojawiła się nawet prowadząca "Rolnika".

Marta Manowska odwiedziła uczestników "Rolnik szuka żony". Miała ważny powód

"Ze Zgorzelca wystarczy przejść przez piękny Most Staromiejski i lądujemy na magicznym Jarmarku w Görlitz. Do tego super ekipa i nie trzeba nic więcej" - napisała Manowska. Na zdjęciu widzimy prezenterkę wraz z uczestnikami "Rolnika", pośrodku świątecznego targu. Wizyta Manowskiej nie jest przypadkowa - prawdopodobnie chodzi o odcinek specjalny programu. Wiemy już, że w świątecznym epizodzie prowadząca show Marta Manowska uda się z wizytą do byłych uczestników programu. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, TVP pokaże relację z odwiedzin właśnie u Pawła Bodziannego i Marty Paszkin z siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Oprócz nich prowadząca miała również zawitać do Małgorzaty i Pawła Borysewiczów z czwartej edycji show. Na tym jednak nie koniec, bo kamery miały się pojawić jeszcze u Joanny i Kamila z ósmego sezonu, a także u Klaudii i Valentyna z dziewiątego sezonu.

"Rolnik szuka żony". Gdzie i kiedy oglądać odcinek specjalny?

Według serwisu Wirtualnemedia.pl, w odcinku specjalnym pojawią się dwie niespodzianki. Fani programu już rozpoczęli spekulacje, że może chodzić o zaręczyny którejś z par. Według programowej tradycji odcinek specjalny zazwyczaj był emitowany w pierwszy dzień świąt. Tym razem będzie tak samo. Widzowie mogą zgromadzić się przed telewizorami w poniedziałek 25 grudnia o godzinie 20.20 w TVP1.

Marta Manowska w TVP Marta Manowska nie jest już singielką? Wrzuciła do sieci wymowne zdjęcie / Fot. KAPiF.pl

