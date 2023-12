Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się niesłychaną popularnością wśród widzów. Ci na tyle zżywają się z uczestnikami, że śledzą ich losy nawet po zakończeniu telewizyjnej przygody. Martę mieliśmy okazję poznać przy okazji ósmej edycji ślubnego eksperymentu. Kobieta wyszła za Patryka. Początkowo ich małżeństwo dobrze rokowało, jednak ostatecznie zakończyło się fiaskiem. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu, a Marta bardzo się zmieniła. Przygodę z odchudzaniem skrupulatnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Teraz przyszła pora na kolejną metamorfozę.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta bardzo się zmieniła. Możecie jej nie poznać

Choć Patryk po emisji randkowego show usunął się w cień, to Marta wręcz przeciwnie. Kobieta aktywnie działa na Instagramie, gdzie co rusz raczy fanów nowinkami z życia prywatnego. Ostatnio zaprezentowała się im w nieco odmienionym wydaniu. Była uczestniczka wybrała się na koncert hip-hopowej formacji Kaliber 44. Patrząc, po tym, co zamieszczała w sieci, można wywnioskować, że bawiła się fenomenalnie. Przy okazji uwagę zwraca jej odmieniony wygląd. Marta zaprezentowała się w odważnej stylizacji, miała na sobie prześwitujący top. Oprócz tego zmieniła fryzurę. Skróciła włosy i postawiła na grzywkę. Trzeba przyznać, że ta zmiana bardzo jej pasuje. Zdjęcia Marty znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta i Patryk nie doszli do porozumienia. To było powodem

Marta i Patryk długo prali brudy w sieci. Choć wzajemnie obarczali się winą, to w jednym z wywiadów mężczyzna zdradził, co jego zdaniem było prawdziwym powodem rozpadu relacji. Poszło o przeprowadzkę. - Stanęło na tym, że to ja miałem się do Marty przeprowadzić, ale później do niej zadzwoniłem i powiedziałem, że nie czuję tego miasta. Chciałem, abyśmy poszukali jakiegoś rozwiązania, spotkali się pośrodku. Nie chciałem rozwodu, nie proponowałem również przyjaźni. To Marta stanowczo oznajmiła, że skoro nie przyjadę, to ona chce rozwodu. Wtedy to się skończyło - powiedział w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

