Program "Farma" doczekał się dwóch edycji i zgromadził wokół siebie rzeszę widzów. Mamy dla nich dobrą wiadomość. Trzecią edycję formatu będzie można oglądać w telewizji już niebawem. Założenie show jest dość oczywiste. Uczestnicy na jakiś czas przeprowadzają się na wieś. Tam muszą odnaleźć się w całkowicie nowych realiach i nieznanym dotąd środowisku. Na miejscu mają surowe warunki. Muszą wstawać o świcie, by uporać się z różnorodnymi zadaniami, jakie na nich czekają. W trudnych chwilach wspierają je prowadzące Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska. Warto dodać, że z odcinka na odcinek emocje sięgają zenitu. Między uczestnikami nieustannie pojawiają się sojusze, a także intrygi. Kogo będziemy mieli okazję zobaczyć w najnowszym sezonie? Właśnie poznaliśmy pierwszą uczestniczkę.

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka o "Pytaniu na Śniadanie". Komentuje ciążę Tomaszewskiej

"Farma". Znamy pierwszą uczestniczkę show. Ma jasno sprecyzowany cel

Pierwszą ujawnioną uczestniczką, która pojawi się w nowej edycji, jest Magdalena Żuchowska. Kobieta to rodowita Kwidzynianka (woj. pomorskie), ale na co dzień mieszka i żyje w Warszawie. Magda ma mocny charakter i jest typem wojowniczki. Trenuje MMA i dąży do tego, by zajmować się tym zawodowo. Oprócz tego posiada fioletowy pas w brazylijskim jujitsu. Jest typem sportowca, który ciężką pracą chce zdobyć najwyższe trofea. W programie ma jeden cel. Mianowice zamierza go wygrać. Jak sama mówi "w końcu musi wygrać jakaś kobieta". Jest otwarta i uśmiechnięta. Łatwo nawiązuje nowe kontakty i zaraża swoją pozytywną energią. Nie lubi się patyczkować, zazwyczaj mówi to co myśli. Jest świadoma swojej wartości i nie boi się wyzwań. Myślcie, że ma szansę na zwycięstwo? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Farma". Kiedy i gdzie oglądać trzecią edycję programu?

Trzeci sezon "Farmy" trafi do emisji już na początku 2024 roku. Jak się dowiadujemy, premierowe odcinki będzie można oglądać od poniedziałku 8 stycznia na antenie Polsatu. Jak na razie, nie zdradzono jeszcze godziny emisji, ale można przypuszczać, że podobnie, jak w minionych latach będą to godziny wieczorne. Będziecie czekać na premierę?

