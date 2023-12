Dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" jest już za nami. W finałowym odcinku w końcu dowiedzieliśmy się, jak dalej potoczyły się losy uczestników. Okazało się, że zaledwie jedna para postanowiła kontynuować relację. Ku zaskoczeniu widzów związek Sary i Artura nie przetrwał. Choć cieszyli się sympatią i dobrze rokowali, to ostatecznie nie udało im się porozumieć. Finałowy odcinek zdecydowanie nie należał do najłatwiejszych. Na twarzy Sary widać było wiele emocji, pojawiły się nawet łzy. Wygląda jednak na to, że kobieta już nie rozpacza.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Sara już nie płacze po Arturze. To zdjęcie mówi samo za siebie

- Nie jesteśmy razem od tygodnia - oświadczyła Sara w finałowym odcinku. Załamana kobieta wyznała, że w przeciągu kilku dni jej uczucia nie wygasły. Z kolei Artur sprawiał wrażenie, jakby mało go to interesowało. Ponadto nie potrafił dokładnie uargumentować decyzji o rozstaniu. Stwierdził jedynie, że to nie było to. Choć rozstanie z Arturem z pewnością nie było dla Sary łatwe, to wszystko wskazuje na to, że kobieta zdążyła się już pozbierać i otrzeć łzy. Do sieci trafiło zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją w towarzystwie Blanki. Obie wybrały się na zimowy spacer, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Przypominamy, że obie panie gościły, a jednocześnie rywalizowały ze sobą o względy Artura. Choć nie udało im się odnaleźć miłości w programie, to znalazły coś równie cennego - przyjaźń. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Sara wydała oświadczenie. Zwróciła się do fanów

Trzeba przyznać, że miniony finał należał do jednych z bardziej kontrowersyjnych. Widzowie byli oburzeni niespodziewanymi zwrotami akcji. Warto wspomnieć, że w przypadku Sary i Artura jednogłośnie zabrali głos i murem stanęli za kobietą. Zarzucali rolnikowi, że zabawił się wybranką i nie był z nią do końca szczery. Sara nie pozostała im dłużna i podziękowała za okazane wsparcie, wydając specjalne oświadczenie. "Z całego serca dziękuję za ogrom wiadomości, jakie od was dostaje. Jest to dla mnie niesamowite wsparcie" - napisała na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

