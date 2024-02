Widzowie śledzący najnowszy sezon "Rolnik szuka żony" z niecierpliwością czekali na finał, który przyniósł kilka niespodzianek. Ostatecznie tylko dwie pary zdecydowały się na dalsze kontynuowanie swoich relacji. Wśród nich byli Ania i Jakub oraz Waldemar i Dorota. Ci pierwsi zdążyli już zamieszkać razem na gospodarstwie Anny. Trzeba przyznać, że dom rolniczki, a może raczej posiadłość, naprawdę robi wrażenie. Z pewnością Jakub znajdzie tam swoje miejsce. Spójrzcie sami! Więcej zdjęć domu Anny z "Rolnik szuka żony" znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Tak wygląda dom Anny. Jakub już się wprowadził

Dom Anny z wyglądu przypomina prawdziwy dworek. Na pierwszy plan wysuwają się dwie owalne wieże, połączone długim balkonem z białą balustradą. Spore wrażenie robią też szerokie schody, na końcu których znajdują się dwie białe kolumny. Charakteru dodają zaokrąglone okna i czerwona cegła, z której wykonana jest cała posiadłość. Najwięcej uwagi przyciąga jednak to, co znajduje się za samym budynkiem mieszkalnym. Anna może poszczycić się naprawdę sporym gospodarstwem. Kobieta od lat zajmuje się uprawą ogórków oraz pomidorów i to właśnie ogromne szklarnie zajmują większość i tak już dużej działki. W programie Anna przyznała, że pracuje u niej aż 15 osób! Jak widać, na gospodarstwie znalazło się jeszcze trochę miejsce dla kogoś, na kim rolniczce szczególnie zależy.

Dom Anny 'Rolnik szuka żony'. Tak mieszkają Anna i Jakub. Dwór jakich mało. Fot. 'Rolnik szuka żony'/ TVP

"Rolnik szuka żony" Anna wierzy w związek z Jakubem. "Idziemy do przodu"

Para mieszka ze sobą tak naprawdę od początku października. Rolniczka nie ukrywa, że w relacji z Jakubem widzi ogromny potencjał. - Ten program był dla mnie bardzo owocnym doświadczeniem. Zakończyło się to happy endem. Jestem szczęśliwa, znalazłam tę swoją miłość. Zaczęło się sceptycznie, tak na zimno, na chłodno, a potem tak ładnie rozkwitło. Jesteśmy z Kubą w związku. Cały czas idziemy do przodu, rozwijamy się. W nim odnalazłam swoje dopełnienie. Mam nadzieję, że kolejne dni razem będą jeszcze bardziej owocne - wyznała Anna z "Rolnik szuka żony". A co o ich związku myśli Jakub? - Razem z Anią włożyliśmy w ten związek jakąś pracę, włożyliśmy uczucia, zaufanie, też dużo szczerości. To zaowocowało tym, że dziś z Anią tworzymy naprawdę fajną relację - przyznał w finale programu. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Agnieszka podsumowała pełen kontrowersji finał. "Dowiedzieliśmy się w dniu nagrań"