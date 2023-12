Program matrymonialny "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporą popularnością i stale zgromadza tabuny widzów przed telewizorami. Bohaterami formatu są mężczyźni po przejściach, pochodzący ze wsi lub małych miasteczek. Show pomaga im w odnalezieniu upragnionej drugiej połówki. Bez wątpienia jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników jest Henio. Mężczyzna przez długi czas nie miał szczęścia w miłości, a nad jego życiem wisiały czarne chmury, aż w końcu na jego drodze stanęła Marysia i wszystko się odmieniło. Para do dziś wiedzie wspólne i szczęśliwe życie.

"Chłopaki do wzięcia". Henio robi podchody. Oświadczy się Marysi?

Z odcinka na odcinek widzowie są świadkami, jak między Heniem a Marysią rozwija się głębokie uczucie. Kobieta często odwiedza ukochanego na gospodarstwie i nie boi się ciężkiej pracy. Nieraz ochoczo pomagała mu w codziennych obowiązkach. W jednym z ostatnich epizodów Henio nieśmiało bąknął coś nawet o zaręczynach, a także chęci zabrania Marysi do jubilera, by wybrała sobie wymarzony pierścionek. Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna zdecydował się na kolejny krok, podczas romantycznej randki w kawiarni.

"Chłopaki do wzięcia". Henio chce spędzić przyszłość z Marysią. Padła jasna deklaracja

W ostatnim odcinku "Chłopaków do wzięcia" Henio i Marysia wybrali się na randkę do kawiarni. Między zakochanymi rozpętała się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca przyszłości. Co prawda, rozmowę rozpoczęła Marysia, ale to Henio przejął inicjatywę. Mężczyzna bez wahania zapytał się, czy ukochana mogłaby przeprowadzić się do niego na gospodarstwo. Mało tego znowu wspomniał o zaręczynach i ślubie. W pewnym momencie chwycił nawet za portfel i zaczął przeliczać fundusze. Nie był pewny, czy wystarczy mu na tak duży wypadek, jednak zapewnił, że przy najbliższym wyjeździe do miasta udadzą się do jubilera po pierścionek. Myślicie, że sformalizowanie związku Marysi i Henia nadciąga wielkimi krokami? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

