Daria Larysz jest uczestniczką programu "Kanapowczynie" stacji TTV. Format zastąpił popularnych kiedyś "Kanapowców". 33-letnia taksówkarka spod Gliwic dała się poznać w programie jako opiekuńcza mama trzyletniej Marceliny. Kobieta jest mistrzynią metamorfoz i w ciągu ostatnich lat wielokrotnie zmieniała swój wizerunek. Kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Na oficjalnym profilu na Instagramie stacji TTV właśnie pojawiły się najnowsze wieści na temat uczestniczki. Jak się okazuje, Daria jest zaręczona.

REKLAMA

Zobacz wideo "Na każdym śmietniku można znaleźć perłę". Sylwia Bomba opowiedziała o facetach i najgorszej randce

"Kanapowczynie". Daria i Paweł się zaręczyli. "A ja myślałam, że oni dawno po ślubie"

Takich wieści z pewnością nikt się nie spodziewał. Daria z programu "Kanapowczynie" właśnie przyjęła oświadczyny Pawła, który jest także ojcem jej córki Marceliny. "Daria się zaręczyła! Ogromne gratulacje od nas! Życzymy dużo miłości i samych pięknych wspólnych chwil! " - czytamy na profilu programu na Instagramie. Widzowie nie kryli zaskoczenia, bo byli święcie przekonani, że para już dawno sformalizowała związek. "A ja myślałam, że oni dawno po ślubie", "Gratuluję moi kochani. Dużo miłości życzę", "Jaka chudzinka! Super! Gratulacje!" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie pary znajdziecie na dole strony.

Daria z programu 'Kanapowczynie' Fot. @daria_kanapowczynie_ttv/ Instagram

"Kanapowczynie". Daria pobiła rekord w programie. "Wiedziałam, że jest źle. Ale brakowało mi impulsu do działania"

Daria była jedną z uczestniczek programu "Kanapowczynie", który od 12 września emitowany był na antenie TTV. Każda z kobiet przeszła długą drogę pracy nad sobą, aby osiągnąć jak najlepsze efekty, a te są spektakularne. Dzięki pomocy trenera Krzysztofa Ferenca Daria została absolutną rekordzistką i schudła ponad 44 kilogramy. "Jakie to smutne, że ta przygoda dobiegła już końca. Te pół roku było tak niewiarygodne, że aż nieprawdziwe. Te miesiące ciężkiej pracy nad sobą, stresu, litrów potu sprawiło, że wynik minus 43,7 kg zostało osiągnięte. Ale wiecie, co muszę wam się do czegoś przyznać, sama nigdy bym tego nie osiągnęła. Wiedziałam, że jest źle. Ale brakowało mi impulsu do działania" - napisała po emisji finałowego odcinka. A wyniki pozostałych uczestniczek? Są równie imponujące. Więcej przeczytasz tutaj.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!