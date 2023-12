Za nami emocjonujący finał programu "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku show TVP1 największym zaskoczeniem dla widzów były decyzje Dariusza i Waldemara. Dariusz jeszcze przed emisją ostatniego odcinka zerwał z Nicolą i w niewybrednych słowach wypowiadał się o niej w trakcie finału. Jego zachowanie doprowadziło dziewczynę do łez. Zarzuty rolnika wobec uczestniczki poruszyły widzów. - Przykładowo, nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu, dla mnie to jest nieakceptowalne - podkreślał rozemocjonowany Dariusz. Waldemar także przed finałem zakończył relację z Ewą, ale jak się okazało, długo nie cierpiał, bo po zerwaniu z uczestniczką związał się Dorotą. W najnowszym wywiadzie Agnieszka podzieliła się wrażeniami z finału. Co zdradziła na temat rolników?

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Agnieszka skomentowała finał. Waldemar zaskoczył całą ekipę. "Nie nie wiedzieliśmy"

Agnieszka w jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony" nie wybrała żadnego spośród swoich kandydatów. Między kobietą a uczestnikami, którzy zabiegali o jej względy, zabrakło chemii. Jak się okazuje, rolniczka mimo wszystko nie żałuje udziału w programie. - Niczego nie żałuję. Niczego bym nie zmieniła. Jest to jedno z ważniejszych doświadczeń w moim życiu. Ich oczami zobaczyłam siebie jako kobietę bardzo konkretną i zdecydowaną - mówiła w finale. Agnieszka w najnowszym wywiadzie z Party.pl zdradziła, co sądzi o tym, co wydarzyło się w finale. Jak się okazuje, nawet ona była zaskoczona tym, że podczas realizacji odcinka Waldemar pojawił się z Dorotą. - Nic nie wiedzieliśmy wcześniej, że Waldi jest z Dorotką, wiec dowiedzieliśmy się w dniu nagrań - wyznała. Rolniczka skomentowała także zakończenie relacji Dariusza i Nikoli. - To, co było między nimi, oni wiedzą najlepiej, jaka była prawda (...) te ich prawdy się rozmijają - podsumowała.

'Rolnik szuka żony' Agnieszka 'Rolnik szuka żony'. Agnieszka już poznała nowego mężczyznę! 'Nie chcę zapeszyć'. Fot 'Rolnik szuka żony'/ TVP

"Rolnik szuka żony". Agnieszka chodzi na randki. "Przyjdzie czas, to o tym opowiem"

Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Party.pl zdradziła, że po programie nawiązała kontakt z mężczyzną, który odezwał się do niej w sieci. - No poznałam kogoś, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie chciałabym więcej mówić, zapeszyć, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie - wyznała Agnieszka. Jak na razie uczestniczka nie chciała przyznać się do tego, czy chodzi na randki, ale w końcu odrobinę się przełamała. - Powiedzmy, że tak, ale już naprawdę wolałabym nie mówić na ten temat. Przyjdzie czas, to może powiem - podsumowała.

