Kinga Zawodnik schudła już prawie 40 kilogramów. Spektakularna metamorfoza

Kinga Zawodnik zyskała popularność dzięki programowi "Dieta czy cud?" stacji TVN Style. Prezenterka zmagała się ze sporą nadwagą. Ze względów zdrowotnych poddała się operacji bariatrycznej. Po zabiegu zmieniła datę i zaczęła regularnie ćwiczyć. Kilka miesięcy temu ważyła jeszcze 149,2 kg. Obecnie jej waga jest o 38,6 kg mniejsza. Dodała nowe zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon ostatnio sporo schudła. Wiemy, jak wygląda jej dieta

Kinga Zawodnik schudła ponad 38 kilogramów. "Czuję się zdecydowanie lepiej"

Kinga Zawodnik to kolejna celebrytka, która w walce z nadwagą wybrała operację zmniejszania żołądka. Na takim sam krok zdecydował się m.in. Mateusz "Big Boy" Borkowski z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" i schudł aż 170 kilogramów. Bohaterka serii "Dieta czy cud?" zabieg przeszła pięć miesięcy temu. W rozmowie z serwisem JastrzabPost wyjawiła, że było to dla niej wyjątkowo trudne doświadczenie. - Samą operację w sumie zniosłam wzorowo. Nic z niej nie pamiętam, nic nie czułam, bo smacznie spałam. Natomiast okres po wybudzeniu był dla mnie straszny. Wszystko mnie bolało. Miałam ogromny światłowstręt, wszystko mnie bolało, nie mogłam otworzyć oczu. Cały czas leżałam, zwijałam się z bólu na łóżku i prosiłam tylko o leki przeciwbólowe - wyznała Zawodnik. Dzięki zabiegowi celebrytce udało się już schudnąć ponad 38 kilogramów. "Wreszcie widzę swoją szyję. Czuję się zdecydowanie lepiej. Włosy nadal wypadają, ale już mniej. Mam mniejszą zadyszkę. Lepiej mi się śpiewa, bo przepona jest odciążona. Jem wartościowe produkty. Zaprzyjaźniłam się z aktywnością fizyczna już na dobre" - pochwaliła się Zawodnik we wpisie na Facebooku. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony .

Kinga Zawodnik fot. facebook.com/Kinga Zawodnik

Kinga Zawodnik zmniejszyła żołądek. Wyjawiła, jak wygląda jej jadłospis

Kinga Zawodnik na bieżąco relacjonuje swoją przemianę w mediach społecznościowych, gdzie chętnie opowiada o poszczególnych etapach zmian, które wprowadziła w życie. W najnowszym wpisie opublikowanym na Facebooku wyznała, że ostatnio bardzo szybko czuje się najedzona. "Jem pięć razy dziennie, co trzy godziny i moje porcje są serio małe. Od jakichś trzech tygodni zjem cztery łyżki zupy i jestem już pełna" - napisała celebrytka. Zawodnik podkreśliła, że jej organizm dziwnie reaguje na niektóre produkty. "Zauważyłam, że dziwnie się czuję gdy zjem pieczywo, oraz cebulę. Wcześniej tego nie miałam" - dodała.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!