"Wiadomości" zaliczyły żenującą wpadkę. "W głowie się nie mieści"

"Wiadomości" pomyliły łyżwiarkę z opozycjonistką. "W głowie się nie mieści"

- Wolność słowa to jest po prostu wolność. Nie wolno nam tego zaprzepaścić - grzmiała kobieta w futrzanej czapce. Choć według redakcji TVP była nią działaczka opozycji demokratyczne w czasach PRL, nic bardziej mylnego. Anna Symonowicz z materiału o protestach przed siedzibą Telewizji Polskiej to łyżwiarka figurowa, która wielokrotnie gościła w programach stacji. Tymczasem Anna Symonowicz, która faktycznie walczyła w opozycji demokratycznej PRL, na proteście w obronie obecnego TVP raczej by się nie pojawiła. Aktywnie uczestniczyła bowiem w Marszu Miliona Serc w czerwcu 2023 roku. "Podstawienie w relacji z protestu przez wczorajsze 'Wiadomości' za działaczkę podziemia w PRL, o tym samym imieniu i nazwisku innej osoby, amatorki jazdy figurowej na lodzie, to jest coś, co nie mieści się w głowie", "Złodzieje tożsamości. Notoryczni", "Oni tak naprawdę?" - grzmią oburzeni internauci na X (Twitter).

W TVP popłoch. Redakcja "Wiadomości" rozczarowana zachowaniem Danuty Holeckiej

Po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, pracownicy TVP wpadli w popłoch. Dużo mówi się o odejściu Danuty Holeckiej, która miała nie czekać na polecenia z góry i sama postanowiła zerwać dwie umowy, które łączyły ją z TVP. Portal Wirtualna Polska dotarł niedawno do osoby z otoczenia szefowej "Wiadomości", która rzuciła nowe światło w sprawie jej odejścia. Osoba ta ma za złe Holeckiej, że podczas żegnania się ze stacją zadbała przede wszystkim o własny interes, nie przejmując się losem współpracowników.

