Zwolnienie Katarzyny Dowbor ze stanowiska gospodyni programu "Nasz nowy dom" dla wielu było szokiem. Edward Miszczak postanowił odświeżyć format i obsadził Elżbietę Romanowską w roli prowadzącej. Prezenterka szybko znalazła jednak nowe zajęcie. W sobotę 9 grudnia na antenie Canal+ Domo zadebiutował program "Dowborowa od nowa", w którym była gwiazda Polsatu remontuje własny dom. Wyniki oglądalności pilotażowego odcinka zaskoczyły nawet władze stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o menopauzie, TVP i zwolnieniu z Polsatu. Odniosła się do Elżbiety Romanowskiej. "Jest to dla mnie niewyobrażalne"

Znamy wyniki oglądalności nowego programu Katarzyny Dowbor. Edward Miszczak pluje sobie w brodę?

Nowy show Katarzyny Dowbor będzie można oglądać dopiero w marcu, jednak 9 grudnia na antenie Canal+ Domo wyemitowano premierowy odcinek. "Przez lata remontowałam domy innych, a teraz przyszedł czas, by zająć się własnym domem. Zapraszam na premierowy odcinek programu 'Dowborowa od nowa!'" - zachęcała widzów prezenterka. Koszt remontu przekroczył siedmiocyfrową kwotę, nie zabrakło jednak chętnych sponsorów. Oglądalność premierowego odcinka przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Canal+ Domo nie jest dostępny dla odbiorców telewizji naziemnej, mimo to przed telewizorami zasiadło 46 tysięcy widzów. Jest to rekordowy wynik kanału. "Odcinek specjalny był świetny. Czekam niecierpliwie do marca. Dziękuję za już i proszę o jeszcze. Pozdrawiam cieplutko", "Wspaniale się zapowiada ta seria, czekamy z rodziną na kolejne odcinki", "Pani Kasiu, czekam na programy, będzie super, bo pani jest super" - zachwycali się internauci. Myślicie, że Edward Miszczak pożałował już zwolnienia Katarzyny Dowbor?

Katarzyna Dowbor i nowy program KAPiF.pl

Katarzyna Skrzynecka wraca do "TTBZ"? "Miszczak nie chce jej widzieć znowu w jury"

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby Katarzyna Skrzynecka miała powrócić do programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Edward Miszczak, który po objęciu sterów w Polsacie pożegnał się z aktorką, nie chce podobno, aby gwiazda ponownie zasiadła w jury. Szef stacji ma zupełnie inny pomysł. - Na spotkaniach w sprawie programu często do tej roli [jurorki - red.] pada też nazwisko Katarzyny Skrzyneckiej, ale tu wszyscy woleliby ją zobaczyć znowu jako uczestniczkę, a nie jurorkę. Ona z kolei wolałaby znowu oceniać innych. To wygodniejsze od katorżniczych treningów, ale Miszczak, który jakiś czas temu zwolnił ją z programu, nie chce jej widzieć znowu w jury i rozmawia o tym z osobami odpowiadającymi za kolejną odsłonę show. Uważa, że Skrzynecka jako uczestniczka wzbudzi więcej emocji i tylko tak powinno się o niej myśleć - zdradził informator Plotka.

Edward Miszczak na konferencji Polsatu. Edward Miszczak stracił kolejny program. Fot. Kapif.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!