"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, którą możemy oglądać na antenie TVP2. Serial przenosi nas do 1899 roku, gdzie poznajemy losy Carmen - młodej, ciężarnej kobiety mieszkającej pod jednym dachem z mężem, który ma skłonności do przemocy. Pewnego dnia pijany mężczyzna wraca do domu i próbuje zgwałcić swoją żonę, ta uderza go w głowę twardym narzędziem, nakręcając spiralę wydarzeń, które widzowie mogą oglądać przez kolejne odcinki. Choć plejada hiszpańskich aktorów szybko skradła serca polskich widzów, wygląda na to, że fani show już wkrótce będą musieli obejść się smakiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś nie boi się zmian w TVP

"Akacjowa 38" zniknie z anteny TVP. Stacja ma powód

Święta Bożego Narodzenia spowodują, że w emisji "Akacjowa 38" nastąpi przerwa. Stacja TVP2 zdecydowała, że kostiumowy serial nie zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 grudnia oraz we wtorek 26 grudnia. Kiedy zatem widzowie mogą spodziewać się nowego odcinka? Serial powróci na ekrany telewizorów już w środę, 27 grudnia.

'Akacjowa 38' fot. 'Akacjowa 38'/TVP

"Akacjowa 38" podbiła serca polskich widzów. Kiedy i gdzie oglądać hiszpańską produkcję?

Pierwszy odcinek "Akacjowej 38" miał polską premierę 9 stycznia 2023. Serial liczy aż 1483 epizodów, co oznacza, że emisja w TVP2 potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Produkcja zdobyła w Polsce sporą popularność, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odsłony. "Akacjową 38" można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18.45. Powtórki emitowane są na tym samym kanale o 13.15, w te same dni tygodnia. Dla tych, którzy nie zdążyli na emisję premierowych odcinków, albo po prostu chcą przypomnieć sobie pojedyncze fragmenty, Telewizja Polska udostępniła serial na TVP VOD. Więcej kadrów z serialu znajdziesz w galerii na górze strony. Oglądacie serial "Akacjowa 38"?

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!