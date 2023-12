"Rolnik szuka żony". Waldemar nie daje za wygraną. Oskarża Ewę, że przyszła dla sławy

W niedzielę 10 grudnia Telewizja Polska wyemitowała finałowy odcinek dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". To, co się w nim wydarzyło, wprowadziło widzów w osłupienie. Ci jednoznacznie twierdzą, że tak kontrowersyjnego finału jeszcze nie było. Wiele emocji wzbudza również postawa Waldemara. Przypominamy, że rolnik próbował zbudować relację z Ewą. W finale dowiedzieliśmy się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Para się rozstała. Przy okazji na jaw wyszło kilka nowych faktów. Choć oboje nie szczędzili sobie przykrych słów, to prym w kąśliwych uwagach wiódł Waldemar. Mało tego, zaraz po tym okazało się, że mężczyzna związał się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Wygląda na to, że rolnik nie zamierza zapominać o telewizyjnej przygodzie. Bardzo chętnie wypowiada się o programie i nie zostawia na Ewie suchej nitki.

"Rolnik szuka żony". Waldemar twierdzi, że Ewa chciała zdobyć sławę. "Naiwny byłem"

Widzowie już od początku programu nie darzyli Waldemara wyraźną sympatią. Według nich miał on nieszczere zamiary, a oliwy do ognia dolała sytuacja z tajemniczą kobietą. W finale mężczyzna mocno spiął się z Ewą. Chyba nie powiedział o niej jeszcze ostatniego słowa. Właśnie zorganizował na Instagramie słynne Q&A. Internauci zasypali go pytaniami o byłą wybrankę. "Czy uważasz, że Ewa napisała do ciebie list, a potem udawała, żeby zdobyć popularność w tv?" - zapytał jeden z internautów. Waldemar nie gryzł się w język. "Tak, dokładnie tak uważam. Naiwny byłem, sądząc, że żywi do mnie jakieś uczucia" - odparł. Zdjęcia z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Waldemar dalej rozprawia o Ewie. "Całkowicie się odcięła"

Na tym jednak ciekawość internautów nie została zaspokojona. "Opowiedz coś, jak było z Ewą. Czy były z jej strony jakieś czułości, przytulaski czy uciekała od tego" - drążył kolejny. Waldemar udzielił obszernej odpowiedzi. Jego zdaniem Ewa ewidentnie unikała czułości. "Ewa praktycznie po gospodarstwie odcięła się od miłych aspektów takich jak czułości i przytulasy. Podczas moich wizyt tylko taki sobie buziak na przywitanie był. Całkowicie się odcięła i nie potrafiła okazywać uczuć, tłumacząc w kółko brakiem akceptacji jej osoby przez moich rodziców. Już na rewizycie w połowie randki powiedziała mi, że nie chce, bym trzymał ją za rękę" - opisywał. Myślicie, że naprawdę tak było?

'Rolnik szuka żony' Waldemar Piotr Matey / facebook/rolnikszukazonytvp

