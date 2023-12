Koniec z TVP Info. Media donoszą o zmianie nazwy. Tak ponoć ma się teraz nazywać stacja

Po objęciu władzy przez nowy rząd w Polsce zachodzą nowe porządki. Rewolucja dzieje się nie tylko w Sejmie i w sprawach publicznych, lecz także w TVP. Stacja ta pod wpływem Prawa i Sprawiedliwości stała się propagandowa i manipulowała widzami. To ma się teraz skończyć. Już wiemy, że z pracy odeszła m.in. Danuta Holecka, która była szefową "Wiadomości". Jej współpracownicy zdradzili, że do końca miała myśleć tylko o sobie. Jak się okazuje, w stacji zachodzą zmiany nie tylko personale.

TVP Info z nową nazwą? Jest propozycja

Donald Tusk i jego rząd planują zerwać ze starym wizerunkiem Telewizji Publicznej. Najwidoczniej uznali, że dobrym posunięciem będzie przekształcenie nazwy TVP Info, która kojarzy się z działaniami PiS. Jak dowiedział się serwis OKO.press, brany pod uwagę jest wariant "TVP24". Tak przynajmniej twierdzą dwaj informatorzy portalu. Nie potwierdziła tego osoba zajmująca się rekrutacją w stacji, bo nie słyszała o potencjalnej nowej nazwie, ale wie, że są prowadzone dyskusje w tym temacie. TVP24 bez wątpienia nawiązuje do programów i kanałów komercyjnych stacji, które cieszą się większym obiektywizmem niż te, które były pod wpływem byłej partii rządzącej. Mowa tu chociażby o TVN24 czy Wydarzenia24 (należące do grupy Telewizji Polsat).

TVP szykuje powroty wielkich gwiazd? Maciej Orłoś zabrał głos

Wiele mówi się o tym, że stacja myśli o zaproponowaniu współpracy swoim dawnym gwiazdom. Jedną z osób, do której się odezwano, jest Maciej Orłoś. Dziennikarz przez lata prowadził "Teleexpress" i plotkuje się, że nowy rząd widziałby go ponownie w tej roli. Już odniósł się do tych doniesień, o czym pisaliśmy TUTAJ. Wielkie szanse na powrót ma także Beata Tadla. Plotek skontaktował się z dziennikarką, by skomentowała nieoficjalne doniesienia. Jesteście ciekawi, co powiedziała? Zajrzyjcie do tego tekstu: Beata Tadla może wrócić do TVP. Zareagowała na nieoficjalne przecieki [PLOTEK EXCLUSIVE]. A jeśli chcecie obejrzeć zdjęcia gwiazd Telewizji Polskiej, zarówno obecnych, jak i tych już zwolnionych, zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

