Choć finał dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" jest już za nami, to emocje jeszcze nie opadły, a uczestnicy ani na moment nie dają o sobie zapomnieć. Warto wspomnieć, że miniona edycja należała do jednych z najbardziej kontrowersyjnych. Finał był równie mocny. Wiele emocji wzbudziło m.in. zachowanie Waldemara. Mężczyzna miał liczne pretensje do swojej wybranki, Ewy. Zarzucił jej brak czułości oraz nieprzychylny stosunek do rodziców. Ewa miała natomiast inne zdanie. Twierdziła, że to rolnik był nie fair i często podnosił głos. Para rozstała się telefonicznie, ale na tym jednak nie koniec. Bo jak się okazało, Waldemar stworzył relację z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Jak im się wiedzie? Rolnik uchylił rąbka tajemnicy w sieci. Ma jasny przekaz.

"Rolnik szuka żony". Waldemar nie zamierza rozpaczać po finale. "Niczego nie żałuję"

Zachowanie Waldemara nie przypadło do gustu widzom. Ci praktycznie od początku zarzucali mu nieszczerość. Po emisji finałowego odcinka zaczęli tworzyć nawet różne spekulacje, jakoby mężczyzna miał przekupić jedną z kandydatek. Wygląda jednak na to, że rolnik ani myśli się tym przejmować. Właśnie przeprowadził na Instagramie popularną serię pytań Q&A. Oczywiście internauci zarzucili go pytaniami o Ewę. "Czemu tak potraktowałeś Ewę?" - zapytał jeden z nich. Waldemar odbił piłeczkę. "A czemu nikt z was nie zapyta się, dlaczego Ewa mnie tak źle potraktowała, widząc, jak byłem pozytywnie nastawiony do niej" - odpowiedział. "Czy nie uważasz, że uraziłeś Ewę? Bardzo przykry był te finałowy odcinek" - drążył następny. Jak się okazuje, Waldemar nie ma sobie nic do zarzucenia. "Niczego nie żałuję, co do niej powiedziałem. Było tego więcej, ale nie wszystko zostało pokazane" - odparł stanowczo. Zdjęcia z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Waldemar nie jest tylko rolnikiem? Zabierze Dorotę na rajskie wakacje

W dalszej części wyszło na jaw, że Waldemar i Dorota snują już plany na przyszłość. Jeden z internautów postanowił podpytać o sylwestrowe plany. "Czy to prawda, że robisz Sylwestra w swoim domu weselnym? Czy zobaczymy relację z tego wydarzenia?" - dopytywał. Okazało się, że Waldemar posiada salę weselną, w której zostanie wyprawiona uroczysta impreza. "Prawda. Wybieramy się z Dorotką na Sylwestra do Restauracji w Starym Kinie w Barcinie. Oczywiście damy wspólną relację z tego wydarzenia" - zadeklarował. Później padło pytanie o wakacje. "Kiedy wycieczka na statek z Dorotką?" - zapytał jeden z internautów. Wygląda na to, że Waldemar zamierza zabrać ukochaną na rajski rejs. "Planujemy z Dorotką nasz wspólny rejs do połowy przyszłego roku" - oznajmił. Spodziewaliście się tego po nim?

