Serial "Sędzia Anna Maria Wesołowska" trafił na ekrany wiosną 2006 roku. W każdym odcinku rozpatrywana była inna trafiająca na wokandę sprawa, a paradokument miał uwiarygodnić fakt, że do produkcji zaangażowano nie tylko aktorów, ale też wykonujących ten zawód w realnym życiu ekspertów z odpowiednim wykształceniem. Tym samym postrachem oskarżonych był prokurator Artur Łata, który z serialem związany był od samego początku aż do końca w 2011 roku. Los bywa jednak przewrotny, bowiem trzy lata później to Łata znalazł się przed sądem.

"Sędzia Anna Maria Wesołowska". Artur Łata usłyszał wyrok. Został też zawieszony

Sprawę Artura Łaty przed laty opisywała "Gazeta Wrocławska". Z informacji, do których dotarł portal, wynikało, ze Łata jako adwokat przyjmował honoraria, a następnie nierzetelnie zajmował się sprawami klientów, nierzadko wręcz unikając z nimi kontaktu. Już jesienią 2013 roku miał zostać zawieszony w prawach wykonywania zawodu. "Już w czasie zawieszenia przyjął ode mnie sprawę. Zapłaciłem mu prawie 80 tysięcy złotych, a on nic nie zrobił. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że jest zawieszony. Jak się ze mną nie rozliczy, to złożę zawiadomienie do prokuratury" - mówił wówczas "Gazecie Wrocławskiej" jeden z poszkodowanych.

Artur Łata z serialu "Sędzia Anna Maria Wesołowska" został skazany. Do winy się nie przyznał

Warto podkreślić, że Łata nie przyznał się do winy i utrzymywał, że wszystkie obowiązki wykonywał tak, jak należy. Zaprzeczył także, jakoby przyjął jakiekolwiek zlecenie w czasie, gdy został zawieszony. "Nie dostałem prawie 80 tysięcy złotych, tylko znacznie mniej. W sprawie tego pana robiłem to, co do mnie należało jako do adwokata" - twierdził. Wyrok sprawie prokuratora z "Sędzi Anny Marii Wesołowskiej" zapadł w 2016 roku. Został skazany na półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

