W niedzielę 10 grudnia Telewizja Polska wyemitowała finałowy odcinek jubileuszowego sezonu uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Trzeba przyznać, że w epizodzie nie brakowało drastycznych zwrotów akcji. Widzowie dalej trawią to, czego dowiedzieli się w wielkim finale. Z pewnością wiele kontrowersji wzbudził Dariusz. Mężczyzna bez skruchy wyznał, że nic nie czuje do Nicoli. W dodatku obsypał ją toną docinek i uszczypliwości. Uczestniczka zdążyła już otrzeć łzy. Zdobyła się nawet na pewien przytyk w kierunku do rolnika. Tym razem poszła jednak o krok dalej. Opublikowała obszerny post, w którym rozprawiła się z randkowym show.

"Rolnik szuka żony". Nicola opublikowała wpis. Za to jest wdzięczna produkcji

Zachowanie Dariusza nie przypadło do gustu widzom. Od czasu emisji finału mężczyzna musi mierzyć się z falą krytyki. Wydał nawet specjalne oświadczenie w tej sprawie. Tym razem głos zabrała Nicola. "To był cudowny czas, dzięki temu programowi miałam okazję zobaczyć siebie z perspektywy osoby trzeciej, co też mi bardzo dużo dało. Mogłam zauważyć swoje wady, ale i zalety, które na co dzień jest mi trudno zauważyć. Każda moja emocja, uczucie czy zachowanie było prawdziwe" - zaczęła na Instagramie. Później kobieta zdecydowała się odnieść do programowego związku.

Co do mojej relacji… Czasami po prostu lokujemy uczucia w niewłaściwych osobach, a potem mamy trudność pomimo tego jak nas traktują odejść od nich. Zawsze było mi to trudno zrozumieć, dopóki sama tego nie przeżyłam - wyznała.

Później przyznała, że nie żałuje zgłoszenia. Z programu wyniosła dużo znajomości. "Wracając do programu, poszłam do niego po miłość, choć jak już wiadomo, jej nie udało mi się znaleźć, to otrzymałam coś o wiele wspanialszego, przyjaźnie, spotkałam ludzi o pięknych duszach. Ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ludzi, przy których zawsze się śmieję i za to jestem najbardziej wdzięczna. Jestem również bardzo wdzięczna ekipie produkcyjnej, w której są niesamowici ludzie i za okazane serce. Dziękuję też Marcie Manowskiej za to, jak pięknym jest człowiekiem, pełnym empatii i zrozumienia do drugiej osoby. Dziękuję ci za wszystko. Dziękuję wam za liczne wsparcie, dobre słowa i wszystkim osobom, które są przy mnie w tym trudnym czasie" - napisała.

"Rolnik szuka żony". Internauci murem za Nicolą. Drwią z Dariusza

Zamieszczony post nie przeszedł bez echa w sieci. W sekcji z komentarzami pojawiło się multum reakcji. Internauci ruszyli ze słowami wsparcia. "Najważniejsze, że udało ci się zauważyć zalety, których masz wiele. Zasługujesz na szczęście, które, mam nadzieję, przyjdzie do ciebie bardzo szybko - napisała Joanna z ósmej edycji. "Wzruszający opis. Wszystko w punkt" - napisała jedna z internautek. "Jeszcze będzie pięknie" - dodała kolejna. "Nicola, najważniejsze, że nauczyłaś się donieść herbatę, nie rozlewając jej" - zażartowała następna, nawiązując do kuriozalnego komentarza rolnika. "Dokładnie! Kobieta, która nie potrafi donieść herbaty, nie może zostać żoną. To jest nieakceptowalne w życiu Dariusza" - podchwyciła kolejna. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

