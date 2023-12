Izabela Macudzińska zyskała popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia" stacji TTV. Format nie jest już emitowany, ale projektantka z powodzeniem promuje własną markę na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad pół miliona internautów. Widzowie serii mieli okazję poznać także jej męża, Patryka Borowiaka i córkę Elizę, która w programie występowała jeszcze jako mała dziewczynka. Dziś jest już nastolatką i idzie w ślady popularnej mamy. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

"Królowe życia". Córka Izabeli Macudzińskiej ma już 15 lat. Nastolatka idzie w ślady mamy

Izabela Macudzińska z "Królowych życia" wielokrotnie podkreślała, że Eliza jest jej oczkiem w głowie i napędza ją do działania. "Bycie rodzicem to najwspanialszy dar, jaki można otrzymać od życia. Dla nas zawsze będziesz dzieckiem, nasza mała córeczka. Dzięki tobie, aniołku, wiemy, że żyjemy. Kocham cię bardzo" - czytamy w jednym z wpisów na Instagramie. Eliza to już 15-latka i od czasu udziału w programie stacji TTV bardzo się zmieniła. Pasją córki Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka jest taniec. Dziewczyna regularnie trenuje i jest bardzo wysportowana. Właśnie opublikowała zdjęcie w krótkim topie i pokazała, jak umięśnione ma ciało. "Królowa życia" - podsumowała jedna z internautek. Zdjęcie, o którym mowa znajdziecie na dole strony.

"Królowe życia". Izabela Macudzińska jest niezwykle dumna z córki. "Będziemy cię zawsze wspierać"

Izabela Macudzińska pochwaliła się niedawno sukcesem córki. Eliza jest bardzo dobrą uczennicą i w czerwcu zakończyła szkołę podstawową świadectwem z czerwonym paskiem. Z tej okazji jej sławna mama postanowiła pochwalić się jej ociągnięciami i podkreślić, że zawsze może liczyć na pełne wsparcie rodziców. "Córcia jesteśmy bardzo dumni z ciebie. Właśnie Eliza zakończył się kolejny etap w twoim i naszym życiu. Dumnie patrzymy na twoje osiągnięcia życiowe, na to, na jaką kobietę wyrastasz, na to, jak dążysz do osiągnięcia swoich celów. Aż łza w oku nam się dziś zakręciła. Dopiero co pamiętamy ciebie, kiedy zaczynałaś swoją pierwszą klasę, a dziś dumnie kończysz szkołę i czas na kolejny etap twojego życia. (...) Nigdy się nie poddawaj. Z uśmiechem na twarzy wierz w siebie i w to, co chcesz osiągnąć, a my zawsze będziemy cię wspierać w każdej twojej decyzji" - podkreśliła wzruszona Macudzińska.

