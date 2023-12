Andrzej oraz Gienek z Plutycz zyskali ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Rolnicy. Podlasie". Trzeba przyznać, że zarówno ojciec, jak i syn zasługują na miano gwiazd show. Obaj panowie zgromadzili wokół siebie rzeszę widzów, a grono ich fanów zaczęło się rozrastać w bardzo szybkim tempie. W pewnym momencie okazało się nawet, że program nie jest już dla nich wystarczający. Rolnicy postanowili zacząć działać również w mediach społecznościowych. W serwisie YouTube subskrybuje ich ponad 100 tysięcy użytkowników. Ostatnio Andrzej mierzył się z nie lada problemem. Jedna z maszyn odmówiła posłuszeństwa.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej chciał wyremontować furmankę. Z pomocą ruszyli przyjaciele

Andrzej z Plutycz od lat zajmuje się rolnictwem. Ostatnio mężczyzna zaczął nawet inwestować w nowoczesny sprzęt do pracy na gospodarstwie. Mimo to nie brakuje mu maszyn, które nie są już pierwszej świeżości i wymagają wymiany lub przynajmniej nieustannych napraw. Chodzi m.in. o wysłużoną już furmankę, którą Andrzej zwozi warzywa z pola. Jak podaje portal bialystok.se.pl, rolnik postanowił podjąć się zadania wymiany zgniłych desek na nowe. W pracy pomagał mu Heniek i inni przyjaciele. Panowie zaczęli od rozebrania sprzętu. Później pojawił się jednak pewien problem. Części trzeba było przenieść do stodoły, która była oddalona o półtora kilometra. - To czterech chłopa nie zapchamy ręcznie? - zapytał Gienek. - Aż tam, do stodoły? - zdziwił się Andrzej. Mężczyzna chwilę porozważał. W międzyczasie Gienek, Heniek i pozostali zgromadzeni zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Choć nie było to łatwe zadanie, to ostatecznie udało się przetransportować furmankę do stodoły. Tam odbywały się dalsze prace rekonstrukcyjne.

"Rolnicy. Podlasie". U Andrzeja i Gienka pełno zmian. Jest drugie dno

Andrzej z Plutycz ma mnóstwo rad dla Gienka. Fani programu z pewnością wiedzą, że obecnie w domu obu panów nie brakuje zmian. Trwa gruntowny remont. - Pomału, pomału zrobimy z mego starego domu, powiedzmy, pałac - mówił o swoich planach Andrzej. Na tym jednak nie koniec, bowiem mężczyzna ma nadzieję, że po zakończeniu prac, jego synowi w końcu uda się znaleźć drugą połówkę. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej fot. screen Fokus TV

